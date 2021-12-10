https://ria.ru/20211210/ekonomika-1763080551.html

Мишустин положительно оценил состояние глобальной экономики при пандемии

Мишустин положительно оценил состояние глобальной экономики при пандемии - РИА Новости, 10.12.2021

Мишустин положительно оценил состояние глобальной экономики при пандемии

Глобальные рынки в целом оправились от шока, вызванного пандемией, а Россия не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его, заявил... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T11:17

2021-12-10T11:17

2021-12-10T12:36

правительство рф

михаил мишустин

россия

экономика

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763098838_0:184:2855:1790_1920x0_80_0_0_2d9edc894fcdbf959d3a1bb00494b0a2.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глобальные рынки в целом оправились от шока, вызванного пандемией, а Россия не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, в том числе хорошие результаты показывает и несырьевой неэнергетический экспорт."В текущем году ожидается, что его объем составит свыше 180 миллиардов долларов. И это станет самым высоким показателем за последние три года", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20211126/otrasli-1760812484.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

правительство рф, михаил мишустин, россия, экономика, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19