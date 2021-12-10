https://ria.ru/20211210/ekonomika-1763080551.html
Мишустин положительно оценил состояние глобальной экономики при пандемии
Мишустин положительно оценил состояние глобальной экономики при пандемии - РИА Новости, 10.12.2021
Мишустин положительно оценил состояние глобальной экономики при пандемии
Глобальные рынки в целом оправились от шока, вызванного пандемией, а Россия не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его, заявил... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:17
2021-12-10T11:17
2021-12-10T12:36
правительство рф
михаил мишустин
россия
экономика
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763098838_0:184:2855:1790_1920x0_80_0_0_2d9edc894fcdbf959d3a1bb00494b0a2.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глобальные рынки в целом оправились от шока, вызванного пандемией, а Россия не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, в том числе хорошие результаты показывает и несырьевой неэнергетический экспорт."В текущем году ожидается, что его объем составит свыше 180 миллиардов долларов. И это станет самым высоким показателем за последние три года", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20211126/otrasli-1760812484.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763098838_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba88687b4dcf7830d815ea9b192ff353.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, михаил мишустин, россия, экономика, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:17 10.12.2021 (обновлено: 12:36 10.12.2021)
Мишустин положительно оценил состояние глобальной экономики при пандемии
Премьер-министр Мишустин: глобальные рынки в целом оправились от шока, вызванного COVID-19