https://ria.ru/20211210/dvigatel-1763125408.html

Сертификация российского авиадвигателя ПД-35 начнется в 2027 году

Сертификация российского авиадвигателя ПД-35 начнется в 2027 году - РИА Новости, 10.12.2021

Сертификация российского авиадвигателя ПД-35 начнется в 2027 году

Начало сертификации отечественного авиадвигателя большой тяги ПД-35 запланировано на 2027 год, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:21

2021-12-10T14:21

2021-12-10T14:21

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Начало сертификации отечественного авиадвигателя большой тяги ПД-35 запланировано на 2027 год, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мы изначально исходим из того, что 2027 год - начало сертификации ПД-35", - сказал он в кулуарах форума "Сделано в России"."Возможно, используя газогенератор ПД-35, еще будем делать ПД-24 - это 24 тонны тяга для транспортного самолета. Приниматься это решение будет летом следующего года", - добавил министр.

https://ria.ru/20211209/dvigateli-1762948577.html

россия

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия