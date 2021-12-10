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Сертификация российского авиадвигателя ПД-35 начнется в 2027 году
Сертификация российского авиадвигателя ПД-35 начнется в 2027 году - РИА Новости, 10.12.2021
Сертификация российского авиадвигателя ПД-35 начнется в 2027 году
Начало сертификации отечественного авиадвигателя большой тяги ПД-35 запланировано на 2027 год, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:21
2021-12-10T14:21
2021-12-10T14:21
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Начало сертификации отечественного авиадвигателя большой тяги ПД-35 запланировано на 2027 год, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мы изначально исходим из того, что 2027 год - начало сертификации ПД-35", - сказал он в кулуарах форума "Сделано в России"."Возможно, используя газогенератор ПД-35, еще будем делать ПД-24 - это 24 тонны тяга для транспортного самолета. Приниматься это решение будет летом следующего года", - добавил министр.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия
Сертификация российского авиадвигателя ПД-35 начнется в 2027 году
Глава Минпромторга Мантуров: сертификация авиадвигателя ПД-35 начнется в 2027 году