https://ria.ru/20211210/dtp-1763060531.html
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием грузовика
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием грузовика - РИА Новости, 10.12.2021
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием грузовика
В ДТП с участием Toyota Camry и грузовика в Подмосковье погибли два человека, ехавших в легковушке, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T08:38
2021-12-10T08:38
2021-12-10T08:39
происшествия
московская область (подмосковье)
гибдд мвд рф
авто
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В ДТП с участием Toyota Camry и грузовика в Подмосковье погибли два человека, ехавших в легковушке, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
https://ria.ru/20211209/dtp-1762892884.html
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происшествия, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, авто
08:38 10.12.2021 (обновлено: 08:39 10.12.2021)
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием грузовика
Два человека на легковом автомобиле погибли в ДТП в Подмосковье на трассе М-5 "Урал"