https://ria.ru/20211210/dtp-1763060531.html

В Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием грузовика

В Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием грузовика - РИА Новости, 10.12.2021

В Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием грузовика

В ДТП с участием Toyota Camry и грузовика в Подмосковье погибли два человека, ехавших в легковушке, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T08:38

2021-12-10T08:38

2021-12-10T08:39

происшествия

московская область (подмосковье)

гибдд мвд рф

авто

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В ДТП с участием Toyota Camry и грузовика в Подмосковье погибли два человека, ехавших в легковушке, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.

https://ria.ru/20211209/dtp-1762892884.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, авто