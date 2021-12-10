https://ria.ru/20211210/dtp-1763056563.html

В ДТП в Приморье погибли два человека

В ДТП в Приморье погибли два человека - РИА Новости, 10.12.2021

В ДТП в Приморье погибли два человека

Два человека погибли и трое попали в больницу в результате ДТП в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T05:34

2021-12-10T05:34

2021-12-10T08:10

происшествия

дтп

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек – РИА Новости. Два человека погибли и трое попали в больницу в результате ДТП в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.ДТП произошло на 72-м километре автодороги Михайловка – Турий Рог.В результате 41-летняя женщина и 63-летний мужчина скончались на месте до приезда врачей. Водитель и еще два пассажира получили травмы и были госпитализированы."По данному факту ОМВД России по Ханкайскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)… Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Ханкайского района", - сообщает прокуратура Приморья.

https://ria.ru/20211209/dtp-1763030883.html

приморский край

владивосток

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происшествия, дтп, приморский край, владивосток