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В ДТП в Приморье погибли два человека
В ДТП в Приморье погибли два человека - РИА Новости, 10.12.2021
В ДТП в Приморье погибли два человека
Два человека погибли и трое попали в больницу в результате ДТП в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T05:34
2021-12-10T08:10
происшествия
дтп
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек – РИА Новости. Два человека погибли и трое попали в больницу в результате ДТП в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.ДТП произошло на 72-м километре автодороги Михайловка – Турий Рог.В результате 41-летняя женщина и 63-летний мужчина скончались на месте до приезда врачей. Водитель и еще два пассажира получили травмы и были госпитализированы."По данному факту ОМВД России по Ханкайскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)… Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Ханкайского района", - сообщает прокуратура Приморья.
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происшествия, дтп, приморский край, владивосток
05:34 10.12.2021 (обновлено: 08:10 10.12.2021)
 
В ДТП в Приморье погибли два человека

В ДТП в Приморском крае погибли два человека, трое пострадали

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек – РИА Новости. Два человека погибли и трое попали в больницу в результате ДТП в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
ДТП произошло на 72-м километре автодороги Михайловка – Турий Рог.
"Установлено, что 52-летний мужчина за рулем Toyota Touring Hiace, двигаясь со стороны села Хороль в направлении села Камень-Рыболов, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В салоне автомашины находились пять человек, включая водителя", - говорится в сообщении.
В результате 41-летняя женщина и 63-летний мужчина скончались на месте до приезда врачей. Водитель и еще два пассажира получили травмы и были госпитализированы.
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Одна из трех женщин, сбитых автомобилем в Сочи, скончалась в больнице
"По данному факту ОМВД России по Ханкайскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)… Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Ханкайского района", - сообщает прокуратура Приморья.
 
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