Один военный погиб после атаки беспилотника ВСУ, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР: один военный погиб в Донбассе после атаки беспилотника ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Один военнослужащий погиб, один получил ранения в результате взрыва боеприпаса, сброшенного с беспилотника украинских силовиков возле остановки общественного транспорта в Донецке, сообщил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Он пояснил, что в пятницу бойцы 54-й бригады вооружённых сил Украины применили беспилотник типа "Октокоптер" с подвешенным к нему взрывным устройством. Сброс боеприпаса был осуществлен в районе остановки общественного транспорта в жилом районе поселка шахты "Трудовская" Донецка.
"Неразорвавшееся взрывное устройство было обнаружено местными жителями, а место происшествия оцеплено военнослужащими Народной милиции ДНР. В ходе обезвреживания сброшенного боеприпаса неустановленного типа произошел его подрыв. В результате один военнослужащий погиб, а второй получил осколочные ранения", - сказал представитель ведомства.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.