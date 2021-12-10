https://ria.ru/20211210/donbass-1763205737.html

Один военный погиб после атаки беспилотника ВСУ, заявили в ДНР

Один военный погиб после атаки беспилотника ВСУ, заявили в ДНР - РИА Новости, 10.12.2021

Один военный погиб после атаки беспилотника ВСУ, заявили в ДНР

Один военнослужащий погиб, один получил ранения в результате взрыва боеприпаса, сброшенного с беспилотника украинских силовиков возле остановки общественного... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T19:34

2021-12-10T19:34

2021-12-10T19:34

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украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Один военнослужащий погиб, один получил ранения в результате взрыва боеприпаса, сброшенного с беспилотника украинских силовиков возле остановки общественного транспорта в Донецке, сообщил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Он пояснил, что в пятницу бойцы 54-й бригады вооружённых сил Украины применили беспилотник типа "Октокоптер" с подвешенным к нему взрывным устройством. Сброс боеприпаса был осуществлен в районе остановки общественного транспорта в жилом районе поселка шахты "Трудовская" Донецка."Неразорвавшееся взрывное устройство было обнаружено местными жителями, а место происшествия оцеплено военнослужащими Народной милиции ДНР. В ходе обезвреживания сброшенного боеприпаса неустановленного типа произошел его подрыв. В результате один военнослужащий погиб, а второй получил осколочные ранения", - сказал представитель ведомства.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211209/donbass-1763006573.html

украина

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в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр