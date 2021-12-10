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США будут стремиться к урегулированию конфликта в Донбассе, заявил эксперт
США будут стремиться к урегулированию конфликта в Донбассе, заявил эксперт - РИА Новости, 10.12.2021
США будут стремиться к урегулированию конфликта в Донбассе, заявил эксперт
США в 2022 году продемонстрируют большую активность в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, считает руководитель украинского аналитического центра... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:31
2021-12-10T13:31
в мире
киев
сша
владимир путин
джо байден
владимир зеленский
нато
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. США в 2022 году продемонстрируют большую активность в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.В четверг состоялся полуторачасовой телефонный разговор американского президента Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Байден выразил глубокую обеспокоенность Вашингтона и стран Европы "действиями России", заявил в четверг Белый дом.Он также не исключил, что после переговоров Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, а потом и с Зеленским появится новый канал коммуникации по Донбассу, в частности между США и РФ. В целом, по мнению политолога, разговор Байдена с Зеленским имел скорее "ритуально-формальный характер" и США соблюли тезис "ничего об Украине без Украины", но в усеченном варианте."Если отойти от ритуальных фраз о поддержке территориальной целостности Украины и так далее, стоит обратить внимание, что в американском релизе (пресс-релизе Белого дома по итогам переговоров – ред.) содержится пункт о поддержке "нормандского формата" и минского процесса. Это как раз ключевое, что США будут подталкивать Киев, если не к выполнению всего комплекса минских соглашений, то, по крайней мере, к автономии Донбасса", - считает Золотарев.По его мнению, после указа Путина, расширяющего экономическую интеграцию Донбасса в российскую экономику, а в дальнейшем и политическую интеграцию, возникнет ситуация, что "зубную пасту обратно в тюбик не запихнуть". "Очевидно, что в нынешнюю Украину Донбасс точно не вернется", - отметил Золотарев.Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
https://ria.ru/20211210/ukraina-1763088251.html
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в мире, киев, сша, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр, россия
13:31 10.12.2021
 
США будут стремиться к урегулированию конфликта в Донбассе, заявил эксперт

Эксперт Золотарев: США будут более активны в урегулировании конфликта в Донбассе

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
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КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. США в 2022 году продемонстрируют большую активность в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
В четверг состоялся полуторачасовой телефонный разговор американского президента Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Байден выразил глубокую обеспокоенность Вашингтона и стран Европы "действиями России", заявил в четверг Белый дом.
"США продемонстрируют в 2022 году большую активность в отношении минского процесса и "нормандского формата". Я не уверен, что эти усилия принесут результат, но по крайней мере США покажут, что достигнутые договоренности они выполняют", - сказал Золотарев РИА Новости.
Он также не исключил, что после переговоров Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, а потом и с Зеленским появится новый канал коммуникации по Донбассу, в частности между США и РФ. В целом, по мнению политолога, разговор Байдена с Зеленским имел скорее "ритуально-формальный характер" и США соблюли тезис "ничего об Украине без Украины", но в усеченном варианте.
"Если отойти от ритуальных фраз о поддержке территориальной целостности Украины и так далее, стоит обратить внимание, что в американском релизе (пресс-релизе Белого дома по итогам переговоров – ред.) содержится пункт о поддержке "нормандского формата" и минского процесса. Это как раз ключевое, что США будут подталкивать Киев, если не к выполнению всего комплекса минских соглашений, то, по крайней мере, к автономии Донбасса", - считает Золотарев.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
11:46
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По его мнению, после указа Путина, расширяющего экономическую интеграцию Донбасса в российскую экономику, а в дальнейшем и политическую интеграцию, возникнет ситуация, что "зубную пасту обратно в тюбик не запихнуть". "Очевидно, что в нынешнюю Украину Донбасс точно не вернется", - отметил Золотарев.
Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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