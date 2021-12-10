https://ria.ru/20211210/donbass-1763112636.html

США будут стремиться к урегулированию конфликта в Донбассе, заявил эксперт

США будут стремиться к урегулированию конфликта в Донбассе, заявил эксперт - РИА Новости, 10.12.2021

США будут стремиться к урегулированию конфликта в Донбассе, заявил эксперт

США в 2022 году продемонстрируют большую активность в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, считает руководитель украинского аналитического центра... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:31

2021-12-10T13:31

2021-12-10T13:31

в мире

киев

сша

владимир путин

джо байден

владимир зеленский

нато

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149968/75/1499687555_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_0b9cf9459ea0283efdb966cb18fccec8.jpg

КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. США в 2022 году продемонстрируют большую активность в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.В четверг состоялся полуторачасовой телефонный разговор американского президента Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Байден выразил глубокую обеспокоенность Вашингтона и стран Европы "действиями России", заявил в четверг Белый дом.Он также не исключил, что после переговоров Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, а потом и с Зеленским появится новый канал коммуникации по Донбассу, в частности между США и РФ. В целом, по мнению политолога, разговор Байдена с Зеленским имел скорее "ритуально-формальный характер" и США соблюли тезис "ничего об Украине без Украины", но в усеченном варианте."Если отойти от ритуальных фраз о поддержке территориальной целостности Украины и так далее, стоит обратить внимание, что в американском релизе (пресс-релизе Белого дома по итогам переговоров – ред.) содержится пункт о поддержке "нормандского формата" и минского процесса. Это как раз ключевое, что США будут подталкивать Киев, если не к выполнению всего комплекса минских соглашений, то, по крайней мере, к автономии Донбасса", - считает Золотарев.По его мнению, после указа Путина, расширяющего экономическую интеграцию Донбасса в российскую экономику, а в дальнейшем и политическую интеграцию, возникнет ситуация, что "зубную пасту обратно в тюбик не запихнуть". "Очевидно, что в нынешнюю Украину Донбасс точно не вернется", - отметил Золотарев.Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

https://ria.ru/20211210/ukraina-1763088251.html

https://ria.ru/20211210/ssha-1763096914.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр, россия