https://ria.ru/20211210/donbass-1763011426.html

"Включили заднюю". Почему в НАТО отказались от Украины

"Включили заднюю". Почему в НАТО отказались от Украины - РИА Новости, 10.12.2021

"Включили заднюю". Почему в НАТО отказались от Украины

Мечтам украинцев о вступлении в Североатлантический альянс сбыться, очевидно, не суждено — по крайней мере, в обозримом будущем. Как утверждают источники... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T08:00

2021-12-10T08:00

2021-12-10T10:17

безопасность

киев

сша

джо байден

нато

северный поток

javelin (птрк)

марко михкельсон

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Мечтам украинцев о вступлении в Североатлантический альянс сбыться, очевидно, не суждено — по крайней мере, в обозримом будущем. Как утверждают источники агентства Associated Press, Госдепартамент США сообщил киевским властям, что присоединиться к альянсу в ближайшие десять лет им вряд ли удастся. При этом президент Джо Байден однозначно заявил, что Пентагон не станет воевать за Украину. В том, почему Вашингтон вдруг включил заднюю, — разбиралось РИА Новости.Большие надеждыНа Украине итоги прямых переговоров президентов России и США ждали затаив дыхание. Накануне онлайн-встречи двух лидеров аналитики и политологи делали в местных СМИ прогнозы один смелее другого. Мало кто сомневался, что наконец-то наступит долгожданная "перемога": Байден в жесткой форме "поставит Путина на место" и вынудит его "отвести войска от границы".Уверенности экспертам придавала мощная "артподготовка", которую провели западные политики. Так, в начале декабря Джо Байден заявил, что отказывается признавать какие-либо красные линии в ситуации на Украине. Официальные представители Госдепа и НАТО наперебой твердили, что Россия не имеет права указывать альянсу, кого принимать в свои ряды, а кого — нет.И если Москва все-таки решится на "агрессию", коллективный Запад пообещал беспрецедентные экономические санкции — вплоть до отключения от SWIFT.Смена вектораОднако реальность быстро всех отрезвила. Первый звоночек прозвенел, когда из проекта оборонного бюджета США на 2022 финансовый год исключили санкции против "Северного потока — 2" и российского госдолга.Дальше — больше: Вашингтон впервые официально сообщил, что не собирается использовать вооруженные силы для защиты Украины. А ведь в Киеве прямую поддержку Запада в случае конфликта с Россией считали аксиомой и даже прописали это в новой военной стратегии, принятой в марте. Наконец, несколько эксклюзивов, разбивающих киевские "мрии", опубликовало информационное агентство Associated Press.Прежде всего, Вашингтон собирается заставить Украину выполнять Минские соглашения. Одно из основных требований — Киев должен предоставить юго-востоку страны больше автономии и пойти на переговоры с руководством непризнанных ДНР и ЛНР. Это одно из ключевых условий "нормандской четверки", которыми украинская сторона откровенно пренебрегает.Кроме того, агентство со ссылкой на источники в Госдепе утверждает: Украину не примут в НАТО как минимум в течение ближайших десяти лет. Ожидаемая "перемога" в очередной раз превратилась в "зраду"."Прогнуть не удалось""Надо признать, что до беседы Путина с Байденом риторика с Запада шла крайне воинственная, — говорит политолог-американист Сергей Судаков. — Американский президент, в частности, заявлял, что США не признают ничьих красных линий и сами их рисуют там, где сочтут нужным. В Брюсселе указали, что Москва не вправе требовать от НАТО не принимать кого-либо в альянс. А сенатор Роджер Уикер даже предложил нанести по России ядерный удар, если мы вторгнемся на Украину".Эксперт уверен, что Байдену в итоге не удалось "прогнуть" российского коллегу, запугать его санкциями и другими контрмерами."Не только ближайшие десять лет, но и в течение полувека Украину не возьмут в НАТО, — уверен украинский политолог Кость Бондаренко. — Считаю, что этого вообще никогда не случится. Во-первых, в НАТО решения принимают консенсусом. А там чем дальше, тем меньше этого консенсуса. Второй момент: многие страны НАТО не хотели бы дразнить Москву Украиной. Потому что это фактически было бы объявлением войны. Более того, неизвестно, будет ли через десять лет НАТО вообще — как международная структура".Хорошая мина при плохой игреЯвное недовольство Киева вызвали и слова Джо Байдена о том, что представители США и ключевые союзники по НАТО скоро встретятся с российской делегацией, чтобы обсудить взаимные претензии и обеспокоенности.Неудивительно: ведь, как высокопарно заявлял глава киевского МИД Дмитрий Кулеба, "никакие переговоры об Украине невозможны без Украины". Однако Байден после переговоров с Путиным позвонил Зеленскому только в четверг вечером. Хотя в Киеве не сомневались, что разговор состоится сразу же по окончании встречи двух президентов.Достаточно сдержанная и — в кои-то веки — конструктивная реакция Белого дома на итоги переговоров вызвала настоящую панику не только в Киеве, но и у ряда других союзников Вашингтона из числа "младонатовцев". В частности, глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон назвал идею Джо Байдена о встрече на высоком уровне ведущих стран альянса с Россией "неприятным сюрпризом".Он призвал другие страны восточного фланга НАТО приложить дипломатические усилия, чтобы сорвать этот саммит. Но вряд ли в Брюсселе кого-то интересует мнение Михкельсона. А министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас с сожалением констатировал: "При защите собственного суверенитета Украина может рассчитывать только на себя".Тем не менее Киев пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. В четверг в соцсетях появились фотографии украинских военных на линии соприкосновения в Донбассе, вооруженных американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin.Это первое официальное свидетельство присутствия этих ПТРК на фронте. Украинские власти, очевидно, пытаются играть мускулами на публику. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ответ на эту демонстрацию недвусмысленно предостерег: любые военные провокации Киева в Донбассе будут пресекаться.

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/mid-1762995039.html

https://ria.ru/20211209/donbass-1763006573.html

https://ria.ru/20211208/prisutstvie-1762852197.html

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