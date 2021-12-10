https://ria.ru/20211210/diplomaty-1763145851.html

В МИД назвали условие отказа от требований об отъезде дипломатов США

В МИД назвали условие отказа от требований об отъезде дипломатов США - РИА Новости, 10.12.2021

В МИД назвали условие отказа от требований об отъезде дипломатов США

Россия готова отказаться от требований об отъезде дипломатов США, если Вашингтон сделает то же самое, конструктивного отклика нет, сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:42

2021-12-10T15:42

2021-12-10T15:51

сша

россия

в мире

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия готова отказаться от требований об отъезде дипломатов США, если Вашингтон сделает то же самое, конструктивного отклика нет, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не встречаем конструктивного отклика, вместо этого выставляются все новые и новые ультиматумы", - добавил замглавы российского МИД.

https://ria.ru/20211209/ryabkov-1762985345.html

сша

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)