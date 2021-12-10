https://ria.ru/20211210/diplomaty-1763145851.html
В МИД назвали условие отказа от требований об отъезде дипломатов США
В МИД назвали условие отказа от требований об отъезде дипломатов США - РИА Новости, 10.12.2021
В МИД назвали условие отказа от требований об отъезде дипломатов США
Россия готова отказаться от требований об отъезде дипломатов США, если Вашингтон сделает то же самое, конструктивного отклика нет, сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:42
2021-12-10T15:42
2021-12-10T15:51
сша
россия
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия готова отказаться от требований об отъезде дипломатов США, если Вашингтон сделает то же самое, конструктивного отклика нет, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не встречаем конструктивного отклика, вместо этого выставляются все новые и новые ультиматумы", - добавил замглавы российского МИД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:42 10.12.2021 (обновлено: 15:51 10.12.2021)
В МИД назвали условие отказа от требований об отъезде дипломатов США
Рябков: Россия откажется от требований об отъезде дипломатов, если США сделают то же самое