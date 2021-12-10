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В МИД назвали условие отказа от требований об отъезде дипломатов США
В МИД назвали условие отказа от требований об отъезде дипломатов США - РИА Новости, 10.12.2021
В МИД назвали условие отказа от требований об отъезде дипломатов США
Россия готова отказаться от требований об отъезде дипломатов США, если Вашингтон сделает то же самое, конструктивного отклика нет, сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:42
2021-12-10T15:51
сша
россия
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия готова отказаться от требований об отъезде дипломатов США, если Вашингтон сделает то же самое, конструктивного отклика нет, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не встречаем конструктивного отклика, вместо этого выставляются все новые и новые ультиматумы", - добавил замглавы российского МИД.
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сша, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:42 10.12.2021 (обновлено: 15:51 10.12.2021)
 
В МИД назвали условие отказа от требований об отъезде дипломатов США

Рябков: Россия откажется от требований об отъезде дипломатов, если США сделают то же самое

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия готова отказаться от требований об отъезде дипломатов США, если Вашингтон сделает то же самое, конструктивного отклика нет, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Хотелось бы вновь подчеркнуть, что мы готовы отказаться от этого зеркального перечня и обнулить все наши требования при условии, что американцы сделают то же самое. Мы это предлагаем американцам уже много месяцев", - сказал Рябков.
"Мы не встречаем конструктивного отклика, вместо этого выставляются все новые и новые ультиматумы", - добавил замглавы российского МИД.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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