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https://ria.ru/20211210/diktant-1763214785.html
Более 167 тысяч человек написали всероссийский "Казачий диктант"
Более 167 тысяч человек написали всероссийский "Казачий диктант" - РИА Новости, 10.12.2021
Более 167 тысяч человек написали всероссийский "Казачий диктант"
Участие во всероссийской общественно-просветительской акции "Казачий диктант – 2021" приняли более 167 тысяч человек из 85 субъектов РФ и нескольких зарубежных... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T20:39
2021-12-10T20:39
российское казачество
россия
российское казачество
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Участие во всероссийской общественно-просветительской акции "Казачий диктант – 2021" приняли более 167 тысяч человек из 85 субъектов РФ и нескольких зарубежных стран. Самыми активными стали жители Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества.Отмечается, что в этом году к акции присоединилось более 7 тысяч ребят из всероссийских детских центров "Орленок", "Смена", "Океан" и международного детского центра "Артек". Также благодаря сотрудничеству Всероссийского казачьего общества и Министерства обороны РФ впервые в акции приняло участие более 6 тысяч военнослужащих.Участники диктанта в течение часа отвечали на 20 вопросов, разработанных экспертами по развитию казачьего образования. В них были отражены история, культура и традиции российского казачества. Все участники акции получили сертификаты, также более 6 тысяч человек набрали 100 баллов и стали победителями."Казачий диктант" проходила с 3 по 5 декабря. Акции проводится второй раз. В прошлом году в диктанте приняло участие более 125 тысяч человек.
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россия, российское казачество
20:39 10.12.2021
 

Более 167 тысяч человек написали всероссийский "Казачий диктант"

© РИА Новости / Виталий ТимкивКазаки Кубанского казачьего войска
Казаки Кубанского казачьего войска - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Участие во всероссийской общественно-просветительской акции "Казачий диктант – 2021" приняли более 167 тысяч человек из 85 субъектов РФ и нескольких зарубежных стран. Самыми активными стали жители Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества.
Отмечается, что в этом году к акции присоединилось более 7 тысяч ребят из всероссийских детских центров "Орленок", "Смена", "Океан" и международного детского центра "Артек". Также благодаря сотрудничеству Всероссийского казачьего общества и Министерства обороны РФ впервые в акции приняло участие более 6 тысяч военнослужащих.
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Участники диктанта в течение часа отвечали на 20 вопросов, разработанных экспертами по развитию казачьего образования. В них были отражены история, культура и традиции российского казачества. Все участники акции получили сертификаты, также более 6 тысяч человек набрали 100 баллов и стали победителями.
"Казачий диктант" проходила с 3 по 5 декабря. Акции проводится второй раз. В прошлом году в диктанте приняло участие более 125 тысяч человек.
 
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