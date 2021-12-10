https://ria.ru/20211210/diktant-1763111085.html

Губернатор Усс набрал сто баллов на всероссийском правовом диктанте

Губернатор Усс набрал сто баллов на всероссийском правовом диктанте - РИА Новости, 10.12.2021

Губернатор Усс набрал сто баллов на всероссийском правовом диктанте

Губернатор Красноярского края Александр Усс принял участие во всероссийском правовом диктанте на знание основ юридической грамотности и набрал максимальные 100... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:21

2021-12-10T13:21

2021-12-10T13:21

общество

красноярский край

александр усс

россия

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КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс принял участие во всероссийском правовом диктанте на знание основ юридической грамотности и набрал максимальные 100 баллов, сообщает пресс-служба главы региона.Всероссийский правовой диктант прошел накануне Дня Конституции. Он проводится в пятый раз подряд и приурочен ко Дню юриста. Организаторами диктанта выступают Министерство иностранных дел РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина и другие организации.По данным пресс-службы, проверить свой уровень базовых правовых знаний могут все желающие жители края. Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Пройти тестирование можно на сайте юрдиктант.рф как на русском, так и на нескольких иностранных языках. Участникам доступны "Базовый" и "Профессиональный" варианты теста. По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом."Хотя я доктор юридических наук и профессор, давно в диктантах не участвовал, но этот написал с удовольствием. Рекомендую всем, кто знает право, кто только начинает его изучать, сделать это, чтобы или закрепить, или улучшить свои знания. И, пользуясь случаем, поздравляю всех с праздником – с Днем нашей Конституции", - цитирует Усса пресс-служба.Завершится диктант 12 декабря в 23.59 (мск).

https://ria.ru/20181207/1547609372.html

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общество, красноярский край, александр усс, россия