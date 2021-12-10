https://ria.ru/20211210/deklaratsiya-1763075340.html

В Нижегородской области утвердили обновленную инвестиционную декларацию

В Нижегородской области утвердили обновленную инвестиционную декларацию - РИА Новости, 10.12.2021

В Нижегородской области утвердили обновленную инвестиционную декларацию

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил постановление регионального правительства о принятии обновленной инвестиционной декларации, сообщает... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T10:52

2021-12-10T10:52

2021-12-10T10:52

нижегородская область

саров

нижний новгород

глеб никитин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил постановление регионального правительства о принятии обновленной инвестиционной декларации, сообщает пресс-служба правительства региона.Это один из элементов нового инвестиционного стандарта, внедрением которого занимается министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области."В 2021 году Нижегородская область вошла в число 11 пилотных регионов, где реализуется стратегическая федеральная инициатива "Fast track для инвестиций в регионах", предусматривающая создание и внедрение единой системы сопровождения инвестпроектов для федеральных и региональных органов власти. Пилотные участники в октябре 2021 года получили от Минэкономразвития России методические рекомендации по разработке отдельных элементов инвестстандарта, основанные на лучших практиках работы с инвесторами. В соответствии с этими рекомендациями были внесены изменения в инвестиционную декларацию, которая существовала в регионе с 2013 года", - говорится в сообщении.В документе закреплена гарантия незыблемости для инвестора мер государственной поддержки и условий ведения бизнеса. Декларация также определяет четкие цели по увеличению объема инвестиций в основной капитал – к 2030 году данный показатель должен превысить уровень 2020 года более чем в 2 раза."В декларации обозначены ключевые инфраструктурные преимущества Нижегородской области. Это, в частности, масштабные проекты, которые реализуются уже сейчас: строительство четвертой очереди южного обхода Нижнего Новгорода, реконструкция и капитальный ремонт автодороги Р-158, планируемое строительство трассы М-12 Москва-Казань, которая пройдет и через наш регион. Мы учитываем десятилетний план комплексного развития нижегородской агломерации, который включает развитие южных территорий Нижнего Новгорода для жилищного строительства, строительство дублера проспекта Гагарина, редевелопмент исторического центра. Реализация этих планов стимулирует инвестиционную деятельность и социально-экономические показатели", - цитирует пресс-служба слова Никитина.В документе перечислены региональные площадки для реализации инвестиционных проектов – особая экономическая зона (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске, территории опережающего социально-экономического развития в Володарске, поселке Решетиха и в Сарове. Также расписаны требования к резидентам и льготы, которые они получают. В декларации обозначены направления и сектора экономики Нижегородской области, которые являются инвестиционными приоритетами: среди них некоторые отрасли промышленности (автомобильная, химическая, судостроительная, фармацевтическая, а также сфера производства приборов и инструментов), сектор информационных технологий, туризм, деятельность в сфере транспорта и перевозок, агропромышленный комплекс.Согласно декларации, инвестиционную команду региона возглавляет губернатор, а ключевым институтом развития инвестиционной деятельности является АО "Корпорация развития Нижегородской области"."Сейчас деятельность по внедрению регионального инвестиционного стандарта в Нижегородской области продолжается. Инвестиционная декларация – лишь один из нескольких элементов нового стандарта. Уже утверждены методические рекомендации по развитию инвестиционной карты и разработке свода инвестиционных правил, регламентирующего проведение процедур на различных этапах реализации проектов. Нижегородская область приступила к работе над этими элементами инвестстандарта", - отмечается в сообщении.

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саров, нижний новгород, глеб никитин, россия