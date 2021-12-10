https://ria.ru/20211210/deeskalatsiya-1763052129.html

Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности

Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности - РИА Новости, 10.12.2021

Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским выразил глубокую обеспокоенность Вашингтона и стран Европы... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T02:06

2021-12-10T02:06

2021-12-10T02:16

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ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским выразил глубокую обеспокоенность Вашингтона и стран Европы "действиями России", заявил в четверг Белый дом.В нем также отмечается, что в ходе разговора Байден подтвердил "непоколебимую приверженность США (отстаиванию - ред.) суверенитета и территориальной целостности Украины"."Президент Байден дал четко понять, что США, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или обсуждений по Украине без участия Украины". Лидеры призвали РФ снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия – лучший способ добиться значимого прогресса в разрешении конфликта", - указано в заявлении.Кроме того, как информировали в Белом доме, Байден в разговоре с Зеленским подчеркнул готовность США поддержать меры по укреплению доверия в целях продвижения реализации минских соглашений в поддержку нормандского формата.Киев и западные государства в последнее время обвиняют Россию в "агрессивных действиях" у границ Украины. Москва неоднократно отвергала претензии, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Кремль и МИД расценивают нападки Запада как предлог для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.

https://ria.ru/20211209/zelenskiy-1763045255.html

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