02:06 10.12.2021 (обновлено: 02:16 10.12.2021)
Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
Белый дом: президенты Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским выразил глубокую обеспокоенность Вашингтона и стран Европы "действиями России", заявил в четверг Белый дом.
"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и европейских союзников агрессивными действиями России в отношении Украины и дал ясно понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и иными мерам в случае дальнейшего военного вмешательства", - говорится в письменном заявлении американской администрации.
"Президент Байден дал четко понять, что США, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или обсуждений по Украине без участия Украины". Лидеры призвали РФ снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия – лучший способ добиться значимого прогресса в разрешении конфликта", - указано в заявлении.
Кроме того, как информировали в Белом доме, Байден в разговоре с Зеленским подчеркнул готовность США поддержать меры по укреплению доверия в целях продвижения реализации минских соглашений в поддержку нормандского формата.
Киев и западные государства в последнее время обвиняют Россию в "агрессивных действиях" у границ Украины. Москва неоднократно отвергала претензии, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Кремль и МИД расценивают нападки Запада как предлог для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.