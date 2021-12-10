https://ria.ru/20211210/covid-19-1763176149.html

В Шотландии опасаются роста заражений коронавирусом из-за штамма "омикрон"

В Шотландии опасаются роста заражений коронавирусом из-за штамма "омикрон" - РИА Новости, 10.12.2021

В Шотландии опасаются роста заражений коронавирусом из-за штамма "омикрон"

Первый министр Шотландии Никола Стерджен опасается "цунами" заражений COVID-19 на фоне распространения штамма "омикрон". РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:19

2021-12-10T17:19

2021-12-10T17:19

распространение коронавируса

в мире

шотландия

здоровье - общество

никола стерджен

коронавирус covid-19

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ЛОНДОН, 10 дек - РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен опасается "цунами" заражений COVID-19 на фоне распространения штамма "омикрон".Стерджен сообщила о 110 случаях заболевания коронавирусом штамма "омикрон" в Шотландии. Для сравнения, десять дней назад было зарегистрировано всего девять случаев."Дело в том, что мы действительно сталкиваемся с новой и очень серьезной проблемой... Если быть прямолинейной, то мы начинаем испытывать потенциальное цунами заражений", - сказала она, указывая на возможность быстрого распространения "омикрона". Трансляцию вел телеканал Sky News.По её словам, "омикрон" обгонит "дельту" в течение нескольких дней, и этот штамм может стать доминирующим уже в начале следующей недели.По данным с сайта правительства Шотландии, с начала пандемии были выявлены свыше 757 тысяч случаев заражения коронавирусом и около 10 тысяч летальных исходов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211210/omikron-1763089409.html

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в мире, шотландия, здоровье - общество, никола стерджен, коронавирус covid-19