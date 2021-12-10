Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211210/covid-19-1763176149.html
В Шотландии опасаются роста заражений коронавирусом из-за штамма "омикрон"
В Шотландии опасаются роста заражений коронавирусом из-за штамма "омикрон" - РИА Новости, 10.12.2021
В Шотландии опасаются роста заражений коронавирусом из-за штамма "омикрон"
Первый министр Шотландии Никола Стерджен опасается "цунами" заражений COVID-19 на фоне распространения штамма "омикрон". РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:19
2021-12-10T17:19
распространение коронавируса
в мире
шотландия
здоровье - общество
никола стерджен
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575652423_0:218:3072:1946_1920x0_80_0_0_cad600e6aa531f548317c5dc723e3b44.jpg
ЛОНДОН, 10 дек - РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен опасается "цунами" заражений COVID-19 на фоне распространения штамма "омикрон".Стерджен сообщила о 110 случаях заболевания коронавирусом штамма "омикрон" в Шотландии. Для сравнения, десять дней назад было зарегистрировано всего девять случаев."Дело в том, что мы действительно сталкиваемся с новой и очень серьезной проблемой... Если быть прямолинейной, то мы начинаем испытывать потенциальное цунами заражений", - сказала она, указывая на возможность быстрого распространения "омикрона". Трансляцию вел телеканал Sky News.По её словам, "омикрон" обгонит "дельту" в течение нескольких дней, и этот штамм может стать доминирующим уже в начале следующей недели.По данным с сайта правительства Шотландии, с начала пандемии были выявлены свыше 757 тысяч случаев заражения коронавирусом и около 10 тысяч летальных исходов.
https://radiosputnik.ria.ru/20211210/omikron-1763089409.html
шотландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575652423_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_55beffb052242f443a02194b58b88745.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шотландия, здоровье - общество, никола стерджен, коронавирус covid-19
17:19 10.12.2021
 
В Шотландии опасаются роста заражений коронавирусом из-за штамма "омикрон"

В Шотландии опасаются "цунами" заражений коронавирусом из-за штамма "омикрон"

© AP Photo / Owen HumphreysНачало учебного года в Келсо, Шотландия. 11 августа 2020
Начало учебного года в Келсо, Шотландия. 11 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Owen Humphreys
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 10 дек - РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен опасается "цунами" заражений COVID-19 на фоне распространения штамма "омикрон".
Стерджен сообщила о 110 случаях заболевания коронавирусом штамма "омикрон" в Шотландии. Для сравнения, десять дней назад было зарегистрировано всего девять случаев.
"Дело в том, что мы действительно сталкиваемся с новой и очень серьезной проблемой... Если быть прямолинейной, то мы начинаем испытывать потенциальное цунами заражений", - сказала она, указывая на возможность быстрого распространения "омикрона". Трансляцию вел телеканал Sky News.
По её словам, "омикрон" обгонит "дельту" в течение нескольких дней, и этот штамм может стать доминирующим уже в начале следующей недели.
По данным с сайта правительства Шотландии, с начала пандемии были выявлены свыше 757 тысяч случаев заражения коронавирусом и около 10 тысяч летальных исходов.
Прилетевшие из ЮАР пассажиры в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
11:49В России
В Центре Гамалеи назвали безответственными заявления о легкости "омикрона"
 
Распространение коронавирусаВ миреШотландияЗдоровье - ОбществоНикола СтердженКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи