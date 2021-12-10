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В одном из районов Камчатки ввели режим ЧС
В одном из районов Камчатки ввели режим ЧС - РИА Новости, 10.12.2021
В одном из районов Камчатки ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен в Усть-Большерецком районе Камчатского края из-за размытой дороги в поселок Октябрьский, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:53
2021-12-10T11:55
происшествия
камчатский край
усть-большерецкий район
чс
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 дек - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Усть-Большерецком районе Камчатского края из-за размытой дороги в поселок Октябрьский, сообщили в пресс-службе правительства региона.Ранее сообщалось, что 3 декабря гравийную дорогу, которая ведет в поселок Октябрьский, разрушило штормом."С 20-х чисел ноября в районе был введен режим повышенной готовности (предЧС). В связи с ухудшением погодных условий и невозможностью восстановления дороги мною было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации", — приводятся в сообщении слова главы района Кирилла Волкова.В пресс-службе уточнили, что на размытом участке дежурит тяжелая техника, которая помогает проезжать его транспорту с топливом, продуктами питания, скорой помощи и другим."Пока проезд на участке 109-129 километры автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк – п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево закрыт до 12.00 13 декабря, но, возможно, ограничение проезда будет продлено. Наша задача сейчас - держать этот проезд в аварийном режиме, посыпать дорогу не будем, пока не прекратятся шторма. После стабилизации погоды будем приступать к восстановительным работам", — сказал министр транспорта региона Владимир Каюмов.По данным с сайта Октябрьского городского поселения, в поселке живут чуть более 1,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20211209/samolet-1762876748.html
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происшествия, камчатский край, усть-большерецкий район, чс, россия
11:53 10.12.2021 (обновлено: 11:55 10.12.2021)
 
В одном из районов Камчатки ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в Усть-Большерецком районе Камчатского края из-за размыва дороги

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 дек - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Усть-Большерецком районе Камчатского края из-за размытой дороги в поселок Октябрьский, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее сообщалось, что 3 декабря гравийную дорогу, которая ведет в поселок Октябрьский, разрушило штормом.
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"С 20-х чисел ноября в районе был введен режим повышенной готовности (предЧС). В связи с ухудшением погодных условий и невозможностью восстановления дороги мною было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации", — приводятся в сообщении слова главы района Кирилла Волкова.
В пресс-службе уточнили, что на размытом участке дежурит тяжелая техника, которая помогает проезжать его транспорту с топливом, продуктами питания, скорой помощи и другим.
"Пока проезд на участке 109-129 километры автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк – п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево закрыт до 12.00 13 декабря, но, возможно, ограничение проезда будет продлено. Наша задача сейчас - держать этот проезд в аварийном режиме, посыпать дорогу не будем, пока не прекратятся шторма. После стабилизации погоды будем приступать к восстановительным работам", — сказал министр транспорта региона Владимир Каюмов.
По данным с сайта Октябрьского городского поселения, в поселке живут чуть более 1,5 тысячи человек.
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