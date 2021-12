https://ria.ru/20211210/butman-1763118248.html

Игорь Бутман презентовал новый альбом "Only Now"

Игорь Бутман презентовал новый альбом "Only Now" - РИА Новости, 10.12.2021

Игорь Бутман презентовал новый альбом "Only Now"

Саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман сообщил, что выпустил 18-й студийный альбом под названием "Only Now". РИА Новости, 10.12.2021

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман сообщил, что выпустил 18-й студийный альбом под названием "Only Now".В сборник вошли уже известные композиции вроде "Baby, I Love You", а также новые. Среди них, например, "Egyptian Nights", "Only Now" и другие. Всего в плейлисте девять треков. В записи каждого вместе с Бутманом приняли участие барабанщик Антонио Санчез — один из авторов музыки к оскароносному фильму "Бердмен" (2014), гитарист Евгений Побожий и пианист-виртуоз и певец Олег Аккуратов.Послушать или скачать "Only Now" также можно в Сети. Альбом доступен на многих цифровых площадках. Джазмен также поделился планами на 2022 год, подтвердив, что дата юбилейного концерта в честь столетия российского джаза – 1 октября – пока не менялась, как и место его проведения – Большой театр.По мнению Игоря Бутмана, интерес к джазовой музыке растет, в том числе, среди молодежи. "Наши выступления в колледжах искусств, университетах показывают, что молодежь знает музыку, историю и очень ей интересуется", – отметил он.Игорь Бутман – советский и российский саксофонист, народный артист РФ. Является художественным руководителем "Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана", награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

