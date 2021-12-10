https://ria.ru/20211210/biznes-1763115839.html
Российские бизнес-школы вошли в рейтинг Financial Times
Российские бизнес-школы вошли в рейтинг Financial Times - РИА Новости, 10.12.2021
Российские бизнес-школы вошли в рейтинг Financial Times
Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета и Школа управления "Сколково" РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:42
2021-12-10T13:42
2021-12-10T13:42
общество
европа
сколково
санкт-петербургский государственный университет
financial times
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730512840_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_a507eecd69b0184555c0c03bb999cca7.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета и Школа управления "Сколково" вошли в рейтинг европейских бизнес-школ Financial Times за 2021 год, сообщает пресс-служба РАНХиГС."Financial Times опубликовала рейтинг европейских бизнес-школ за 2021 год, который считается главным индикатором качества программ уровня MBA, EMBA и MiM. В 2021 году в него вошел Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) Президентской академии и еще две отечественные бизнес-школы. Рейтинг Financial Times учитывает результаты каждого учебного заведения в глобальном рейтинге вузов, предоставляющих обучение по программам MBA, EMBA и MiM, а также по курсам повышения квалификации для руководящего состава", - говорится в сообщение.Помимо этого, рейтинг оценивает карьерные перспективы и зарплату выпускников, качество научно-исследовательской работы, международное и гендерное разнообразие студентов, преподавателей и руководства.В новом рейтинге Financial Times среди 90 лучших бизнес-школ Европы присутствуют три российские топовые бизнес-школы: ИБДА РАНХиГС, Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, Школа управления Сколково. Эти успехи означают, что в России появились три полноценные бизнес-школы, которые по всем параметрам являются бизнес-школами мирового уровня, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20211210/kadry-1763094734.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730512840_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f9e96d3c18d48fc76fefd227a3e840e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, европа, сколково, санкт-петербургский государственный университет, financial times, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия
Российские бизнес-школы вошли в рейтинг Financial Times
Три российские бизнес-школы вошли в рейтинг Financial Times по Европе за 2021 год