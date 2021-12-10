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Российские бизнес-школы вошли в рейтинг Financial Times
Российские бизнес-школы вошли в рейтинг Financial Times - РИА Новости, 10.12.2021
Российские бизнес-школы вошли в рейтинг Financial Times
Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета и Школа управления "Сколково" РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:42
2021-12-10T13:42
общество
европа
сколково
санкт-петербургский государственный университет
financial times
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета и Школа управления "Сколково" вошли в рейтинг европейских бизнес-школ Financial Times за 2021 год, сообщает пресс-служба&nbsp; РАНХиГС."Financial Times опубликовала рейтинг европейских бизнес-школ за 2021 год, который считается главным индикатором качества программ уровня MBA, EMBA и MiM. В 2021 году в него вошел Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) Президентской академии и еще две отечественные бизнес-школы. Рейтинг Financial Times учитывает результаты каждого учебного заведения в глобальном рейтинге вузов, предоставляющих обучение по программам MBA, EMBA и MiM, а также по курсам повышения квалификации для руководящего состава", - говорится в сообщение.Помимо этого, рейтинг оценивает карьерные перспективы и зарплату выпускников, качество научно-исследовательской работы, международное и гендерное разнообразие студентов, преподавателей и руководства.В новом рейтинге Financial Times среди 90 лучших бизнес-школ Европы присутствуют три российские топовые бизнес-школы: ИБДА РАНХиГС, Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, Школа управления Сколково. Эти успехи означают, что в России появились три полноценные бизнес-школы, которые по всем параметрам являются бизнес-школами мирового уровня, уточняется в сообщении.
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общество, европа, сколково, санкт-петербургский государственный университет, financial times, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия
13:42 10.12.2021
 
Российские бизнес-школы вошли в рейтинг Financial Times

Три российские бизнес-школы вошли в рейтинг Financial Times по Европе за 2021 год

© Depositphotos / Dmitriy ShironosovПланшетный компьютер с финансовыми данными
Планшетный компьютер с финансовыми данными - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Depositphotos / Dmitriy Shironosov
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета и Школа управления "Сколково" вошли в рейтинг европейских бизнес-школ Financial Times за 2021 год, сообщает пресс-служба  РАНХиГС.
"Financial Times опубликовала рейтинг европейских бизнес-школ за 2021 год, который считается главным индикатором качества программ уровня MBA, EMBA и MiM. В 2021 году в него вошел Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) Президентской академии и еще две отечественные бизнес-школы. Рейтинг Financial Times учитывает результаты каждого учебного заведения в глобальном рейтинге вузов, предоставляющих обучение по программам MBA, EMBA и MiM, а также по курсам повышения квалификации для руководящего состава", - говорится в сообщение.
Помимо этого, рейтинг оценивает карьерные перспективы и зарплату выпускников, качество научно-исследовательской работы, международное и гендерное разнообразие студентов, преподавателей и руководства.
В новом рейтинге Financial Times среди 90 лучших бизнес-школ Европы присутствуют три российские топовые бизнес-школы: ИБДА РАНХиГС, Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, Школа управления Сколково. Эти успехи означают, что в России появились три полноценные бизнес-школы, которые по всем параметрам являются бизнес-школами мирового уровня, уточняется в сообщении.
Государство и бизнес вместе подготовят кадры для российской экономики - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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Государство и бизнес вместе подготовят кадры для российской экономики
 
ОбществоЕвропаСколковоСанкт-Петербургский государственный университетFinancial TimesРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Россия
 
 
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