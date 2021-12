Российские бизнес-школы вошли в рейтинг Financial Times

https://ria.ru/20211210/biznes-1763115839.html

Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета и Школа управления "Сколково"

10.12.2021

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета и Школа управления "Сколково" вошли в рейтинг европейских бизнес-школ Financial Times за 2021 год, сообщает пресс-служба РАНХиГС."Financial Times опубликовала рейтинг европейских бизнес-школ за 2021 год, который считается главным индикатором качества программ уровня MBA, EMBA и MiM. В 2021 году в него вошел Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) Президентской академии и еще две отечественные бизнес-школы. Рейтинг Financial Times учитывает результаты каждого учебного заведения в глобальном рейтинге вузов, предоставляющих обучение по программам MBA, EMBA и MiM, а также по курсам повышения квалификации для руководящего состава", - говорится в сообщение.Помимо этого, рейтинг оценивает карьерные перспективы и зарплату выпускников, качество научно-исследовательской работы, международное и гендерное разнообразие студентов, преподавателей и руководства.В новом рейтинге Financial Times среди 90 лучших бизнес-школ Европы присутствуют три российские топовые бизнес-школы: ИБДА РАНХиГС, Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, Школа управления Сколково. Эти успехи означают, что в России появились три полноценные бизнес-школы, которые по всем параметрам являются бизнес-школами мирового уровня, уточняется в сообщении.

