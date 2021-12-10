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Россия внесет предложение о гарантиях безопасности, заявили в МИД
Россия внесет предложение о гарантиях безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 10.12.2021
Россия внесет предложение о гарантиях безопасности, заявили в МИД
Москва внесет комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности в рамках подготовки к новому раунду диалога по стратегической стабильности с США,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T18:20
2021-12-10T18:20
2021-12-10T18:49
сша
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва внесет комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности в рамках подготовки к новому раунду диалога по стратегической стабильности с США, заявили в пятницу в МИД РФ.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что новый раунд консультаций по стратстабильности ожидается в январе."Внесем комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности в рамках подготовки к очередному раунду российско-американского диалога о стратегической стабильности. Выступим за предметное обсуждение военных аспектов обеспечения безопасности по линии министерств обороны с участием также внешнеполитических ведомств России и стран НАТО", - говорится в заявлении МИД РФ."В этой связи, как подчеркивает президент Путин, настаиваем на выработке – в конкретный промежуток времени и на основе принципа равной и неделимой безопасности – серьезных долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России", - говорится в заявлении.В министерстве отметили, что "Россия в ближайшее время представит проекты международно-правовых документов для начала переговоров в соответствующих форматах".
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сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, нато, владимир путин
18:20 10.12.2021 (обновлено: 18:49 10.12.2021)
Россия внесет предложение о гарантиях безопасности, заявили в МИД
МИД: Россия внесет комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности