https://ria.ru/20211210/bezopasnost-1763131945.html

Путин предложил Совбезу обсудить вопросы экономической безопасности

Путин предложил Совбезу обсудить вопросы экономической безопасности - РИА Новости, 10.12.2021

Путин предложил Совбезу обсудить вопросы экономической безопасности

Президент РФ Владимир Путин предложил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза рассмотреть вопросы экономической безопасности. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:49

2021-12-10T14:49

2021-12-10T14:54

россия

безопасность

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза рассмотреть вопросы экономической безопасности."Предлагаю сегодня обсудить вопросы нашей экономической безопасности, обеспечение экономических интересов России в контексте сегодняшней экологической международной повестки", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211209/moshennichestvo-1763046034.html

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россия, безопасность, владимир путин, совет безопасности рф