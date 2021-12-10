https://ria.ru/20211210/bezopasnost-1763131945.html
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы экономической безопасности
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы экономической безопасности - РИА Новости, 10.12.2021
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы экономической безопасности
Президент РФ Владимир Путин предложил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза рассмотреть вопросы экономической безопасности. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:49
2021-12-10T14:49
2021-12-10T14:54
россия
безопасность
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза рассмотреть вопросы экономической безопасности."Предлагаю сегодня обсудить вопросы нашей экономической безопасности, обеспечение экономических интересов России в контексте сегодняшней экологической международной повестки", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211209/moshennichestvo-1763046034.html
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россия, безопасность, владимир путин, совет безопасности рф
14:49 10.12.2021 (обновлено: 14:54 10.12.2021)
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы экономической безопасности
Путин предложил на совещании Совбеза рассмотреть вопросы экономической безопасности