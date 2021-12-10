https://ria.ru/20211210/bezgrazhdanstvo-1763203146.html
В посольстве России в Эстонии подняли проблему массового безгражданства
В посольстве России в Эстонии подняли проблему массового безгражданства - РИА Новости, 10.12.2021
В посольстве России в Эстонии подняли проблему массового безгражданства
Посольство России в Таллине по случаю отмечаемого 10 декабря международного Дня защиты прав человека обратило внимание на проблему массового безгражданства в... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T19:13
2021-12-10T19:13
2021-12-10T19:13
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 дек - РИА Новости. Посольство России в Таллине по случаю отмечаемого 10 декабря международного Дня защиты прав человека обратило внимание на проблему массового безгражданства в Эстонии.Сохранение института безгражданства является аномалией в XXI веке в условиях, когда суверенные государства сами устанавливают порядок приобретения гражданства, отмечает посольство."Предпринимаемые эстонскими властями шаги по изменению нормативно-правовой базы в области гражданства, как признается в самой Эстонии, носят характер полумер и не позволяют ликвидировать массовое безгражданство. Критически воспринимается положение дел в этой сфере со стороны профильных международных организаций, в том числе Совета по правам человека ООН, ОБСЕ, Совета Европы", - подчеркнули в российской дипмиссии.
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в мире, оон, эстония, совет европы, обсе, россия, гражданство
В посольстве России в Эстонии подняли проблему массового безгражданства
Посольство России в Эстонии обратило внимание на проблему массового безгражданства