https://ria.ru/20211210/bezgrazhdanstvo-1763203146.html

В посольстве России в Эстонии подняли проблему массового безгражданства

В посольстве России в Эстонии подняли проблему массового безгражданства - РИА Новости, 10.12.2021

В посольстве России в Эстонии подняли проблему массового безгражданства

Посольство России в Таллине по случаю отмечаемого 10 декабря международного Дня защиты прав человека обратило внимание на проблему массового безгражданства в... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T19:13

2021-12-10T19:13

2021-12-10T19:13

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 дек - РИА Новости. Посольство России в Таллине по случаю отмечаемого 10 декабря международного Дня защиты прав человека обратило внимание на проблему массового безгражданства в Эстонии.Сохранение института безгражданства является аномалией в XXI веке в условиях, когда суверенные государства сами устанавливают порядок приобретения гражданства, отмечает посольство."Предпринимаемые эстонскими властями шаги по изменению нормативно-правовой базы в области гражданства, как признается в самой Эстонии, носят характер полумер и не позволяют ликвидировать массовое безгражданство. Критически воспринимается положение дел в этой сфере со стороны профильных международных организаций, в том числе Совета по правам человека ООН, ОБСЕ, Совета Европы", - подчеркнули в российской дипмиссии.

https://ria.ru/20211209/nato-1762953236.html

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в мире, оон, эстония, совет европы, обсе, россия, гражданство