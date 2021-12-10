Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/belorussiya-1763074328.html
В Минске рассказали, как компенсируют потери от санкций
В Минске рассказали, как компенсируют потери от санкций - РИА Новости, 10.12.2021
В Минске рассказали, как компенсируют потери от санкций
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что потери от западных санкций планируется компенсировать наращиванием экспорта на рынки России, Азии и Африки. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T10:46
2021-12-10T11:00
экономика
азия
белоруссия
африка
россия
роман головченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595821256_0:98:2915:1739_1920x0_80_0_0_708614fbd24b1febb20f27ab491953f3.jpg
МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что потери от западных санкций планируется компенсировать наращиванием экспорта на рынки России, Азии и Африки."Потери на западном направлении от санкций мы оценили, компенсируем их за счет наращивания присутствия на рынках России, стран Азии и Африки. Стратегическими партнерами остаются для нас Россия и Китай", - сказал Головченко во время встречи c парламентариями для обсуждения пакета бюджетных законопроектов. Его слова приводит Sputnik Беларусь в пятницу.Премьер уточнил, что "прирост экспорта на этих рынках планируем в пределах средних значений - около 6%". "Активно будем работать по расширению географии поставок", - сказал Головченко.
https://ria.ru/20211204/sanktsii-1762205551.html
азия
белоруссия
африка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595821256_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_4b3e8714ffffb26b7085ec8fad9879ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, азия, белоруссия, африка, россия, роман головченко
10:46 10.12.2021 (обновлено: 11:00 10.12.2021)
 
В Минске рассказали, как компенсируют потери от санкций

Премьер Головченко: Минск компенсирует потери от санкций экспортом в Россию, Азию и Африку

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что потери от западных санкций планируется компенсировать наращиванием экспорта на рынки России, Азии и Африки.
"Потери на западном направлении от санкций мы оценили, компенсируем их за счет наращивания присутствия на рынках России, стран Азии и Африки. Стратегическими партнерами остаются для нас Россия и Китай", - сказал Головченко во время встречи c парламентариями для обсуждения пакета бюджетных законопроектов. Его слова приводит Sputnik Беларусь в пятницу.
Премьер уточнил, что "прирост экспорта на этих рынках планируем в пределах средних значений - около 6%". "Активно будем работать по расширению географии поставок", - сказал Головченко.
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря, 20:19
В Белоруссии подсчитали потери от санкций
 
ЭкономикаАзияБелоруссияАфрикаРоссияРоман Головченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
23:10Мощные взрывы прогремели в лагере палестинцев в Ливане, сообщил источник
23:05Белый дом отказался комментировать решение об экстрадиции Ассанжа
Лента новостейМолния
Байден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычиМощные взрывы прогремели в лагере палестинцев в Ливане, сообщил источникБелый дом отказался комментировать решение об экстрадиции Ассанжа