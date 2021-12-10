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В Минске рассказали, как компенсируют потери от санкций
В Минске рассказали, как компенсируют потери от санкций - РИА Новости, 10.12.2021
В Минске рассказали, как компенсируют потери от санкций
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что потери от западных санкций планируется компенсировать наращиванием экспорта на рынки России, Азии и Африки. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T10:46
2021-12-10T10:46
2021-12-10T11:00
экономика
азия
белоруссия
африка
россия
роман головченко
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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что потери от западных санкций планируется компенсировать наращиванием экспорта на рынки России, Азии и Африки."Потери на западном направлении от санкций мы оценили, компенсируем их за счет наращивания присутствия на рынках России, стран Азии и Африки. Стратегическими партнерами остаются для нас Россия и Китай", - сказал Головченко во время встречи c парламентариями для обсуждения пакета бюджетных законопроектов. Его слова приводит Sputnik Беларусь в пятницу.Премьер уточнил, что "прирост экспорта на этих рынках планируем в пределах средних значений - около 6%". "Активно будем работать по расширению географии поставок", - сказал Головченко.
https://ria.ru/20211204/sanktsii-1762205551.html
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экономика, азия, белоруссия, африка, россия, роман головченко
10:46 10.12.2021 (обновлено: 11:00 10.12.2021)
В Минске рассказали, как компенсируют потери от санкций
Премьер Головченко: Минск компенсирует потери от санкций экспортом в Россию, Азию и Африку