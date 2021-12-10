https://ria.ru/20211210/belorussiya-1763074328.html

В Минске рассказали, как компенсируют потери от санкций

В Минске рассказали, как компенсируют потери от санкций - РИА Новости, 10.12.2021

В Минске рассказали, как компенсируют потери от санкций

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что потери от западных санкций планируется компенсировать наращиванием экспорта на рынки России, Азии и Африки. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T10:46

2021-12-10T10:46

2021-12-10T11:00

экономика

азия

белоруссия

африка

россия

роман головченко

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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что потери от западных санкций планируется компенсировать наращиванием экспорта на рынки России, Азии и Африки."Потери на западном направлении от санкций мы оценили, компенсируем их за счет наращивания присутствия на рынках России, стран Азии и Африки. Стратегическими партнерами остаются для нас Россия и Китай", - сказал Головченко во время встречи c парламентариями для обсуждения пакета бюджетных законопроектов. Его слова приводит Sputnik Беларусь в пятницу.Премьер уточнил, что "прирост экспорта на этих рынках планируем в пределах средних значений - около 6%". "Активно будем работать по расширению географии поставок", - сказал Головченко.

https://ria.ru/20211204/sanktsii-1762205551.html

азия

белоруссия

африка

россия

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экономика, азия, белоруссия, африка, россия, роман головченко