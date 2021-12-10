https://ria.ru/20211210/bayden-1763103285.html

Итальянцы заявили о победе Путина над Байденом

В Италии заявили о победе Путина на переговорах с Байденом - РИА Новости, 10.12.2021

Итальянцы заявили о победе Путина над Байденом

Истинной целью переговоров президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным стала попытка Соединенных Штатов ослабить сотрудничество Москвы и... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:54

2021-12-10T12:54

2021-12-10T15:06

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Истинной целью переговоров президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным стала попытка Соединенных Штатов ослабить сотрудничество Москвы и Пекина. Об этом пишет итальянская La Stampa.Он добавил, что США в 2014 году совершили ошибку, встав на путь конфронтации с Россией и тем самым подтолкнув ее к кооперации с соседней сверхдержавой.Также Караччоло посчитал, что Москва только выиграла от проведения переговоров."Россия вынуждена активно защищаться, поскольку Украина в рядах подконтрольной Америке европейской империи — в составе НАТО или нет — представляла бы для нее экзистенциальную угрозу. Учитывая такие изначальные условия, можно сказать, что Путин выиграл этот раунд. По очкам", — отмечает автор.Как подчеркивает журналист, Россия завоевывает все больше пространства для маневров в треугольнике с Вашингтоном и Пекином.Онлайн-переговоры президентов России и США прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Во время встречи Байден пригрозил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь и укрепит восточный флаг блока. Путин, в свою очередь, сказал главе США, что красные линии — это дальнейшее перемещение НАТО на восток и развертывание на Украине наступательных вооружений.Москва не раз отвергала обвинения в агрессии, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению российской стороны, Запад использует такие заявления как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211210/krym-1763057260.html

https://ria.ru/20211209/ustupka-1762862011.html

киев

сша

россия

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в мире, киев, сша, владимир путин, джо байден, нато, россия