Итальянцы заявили о победе Путина над Байденом

12:54 10.12.2021 (обновлено: 15:06 10.12.2021)
В Италии заявили о победе Путина на переговорах с Байденом
La Stampa: Байден пытался отделить Россию от Китая на переговорах с Путиным
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Истинной целью переговоров президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным стала попытка Соединенных Штатов ослабить сотрудничество Москвы и Пекина. Об этом пишет итальянская La Stampa.
"На виртуальном саммите невидимым "каменным гостем" был именно китайский лидер, потому что разговор россиян и американцев об Украине сейчас означает прежде всего разговор о Китае", — пишет автор статьи Лучио Караччоло.
Он добавил, что США в 2014 году совершили ошибку, встав на путь конфронтации с Россией и тем самым подтолкнув ее к кооперации с соседней сверхдержавой.
Также Караччоло посчитал, что Москва только выиграла от проведения переговоров.
"Россия вынуждена активно защищаться, поскольку Украина в рядах подконтрольной Америке европейской империи — в составе НАТО или нет — представляла бы для нее экзистенциальную угрозу. Учитывая такие изначальные условия, можно сказать, что Путин выиграл этот раунд. По очкам", — отмечает автор.
Как подчеркивает журналист, Россия завоевывает все больше пространства для маневров в треугольнике с Вашингтоном и Пекином.
Онлайн-переговоры президентов России и США прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Во время встречи Байден пригрозил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь и укрепит восточный флаг блока. Путин, в свою очередь, сказал главе США, что красные линии — это дальнейшее перемещение НАТО на восток и развертывание на Украине наступательных вооружений.
Москва не раз отвергала обвинения в агрессии, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению российской стороны, Запад использует такие заявления как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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