https://ria.ru/20211210/avatar-1762982978.html

Продюсер "Аватара 2" раскрыл детали сюжета предстоящего фильма

Продюсер "Аватара 2" раскрыл детали сюжета предстоящего фильма - РИА Новости, 10.12.2021

Продюсер "Аватара 2" раскрыл детали сюжета предстоящего фильма

Продюсер Джон Ландау раскрыл подробности фильма "Аватар 2" Джеймса Кэмерона. Об этом он рассказал в интервью Total Film. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T02:46

2021-12-10T02:46

2021-12-10T02:46

культура

джеймс кэмерон

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156266/34/1562663413_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_50f346b88c6fbd41f9cfeb6d44d474d8.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Продюсер Джон Ландау раскрыл подробности фильма "Аватар 2" Джеймса Кэмерона. Об этом он рассказал в интервью Total Film. Сиквел расскажет о том, как сложилась жизнь главных героев первой картины — бывшего землянина Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницы народа на’ви, живущего на отдаленной планете. Они станут семейной парой и займутся воспитанием детей. Счастливым будням Салли и его семье придет конец, когда корпорация RDA решит возобновить добычу полезных ископаемых на Пандоре. Вместе с близкими Джейк будет вынужден бежать в сторону рифа — места, считающимся безопасным. Там они встретят клан Меткайина. Продюсер также намекнул, что все последующие сиквелы будут сюжетно связаны. "Мне кажется, что сила этой истории в том, что Джеймс всегда делает в любом из своих фильмов: он пишет (сценарии, — Прим. ред.) на универсальные темы, они не укладываются в один жанр. А если задуматься, то становится ясно, что нет более универсальной темы, чем семья. В центре каждого из наших сиквелов находится семья Салли. Через что придется пройти родителям, чтобы защитить своих детей?" — говорит Ландау. Премьера оригинальной картины состоялась в 2009 году. Фильм стал самым кассовым в истории кинематографа. Лента была номинирована на "Оскар" в девяти категориях и победила в трех из них. Статуэтки были вручены за работы художника-постановщика и оператора, а также за визуальные эффекты. Планируется, что фильм "Аватар 2" выйдет в российский прокат 15 декабря 2022.

https://ria.ru/20210617/diesel-1737241759.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джеймс кэмерон, новости культуры, кино и сериалы