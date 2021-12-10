https://ria.ru/20211210/avatar-1762982978.html
Продюсер "Аватара 2" раскрыл детали сюжета предстоящего фильма
Продюсер "Аватара 2" раскрыл детали сюжета предстоящего фильма - РИА Новости, 10.12.2021
Продюсер "Аватара 2" раскрыл детали сюжета предстоящего фильма
Продюсер Джон Ландау раскрыл подробности фильма "Аватар 2" Джеймса Кэмерона. Об этом он рассказал в интервью Total Film. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T02:46
2021-12-10T02:46
2021-12-10T02:46
культура
джеймс кэмерон
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156266/34/1562663413_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_50f346b88c6fbd41f9cfeb6d44d474d8.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Продюсер Джон Ландау раскрыл подробности фильма "Аватар 2" Джеймса Кэмерона. Об этом он рассказал в интервью Total Film. Сиквел расскажет о том, как сложилась жизнь главных героев первой картины — бывшего землянина Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницы народа на’ви, живущего на отдаленной планете. Они станут семейной парой и займутся воспитанием детей. Счастливым будням Салли и его семье придет конец, когда корпорация RDA решит возобновить добычу полезных ископаемых на Пандоре. Вместе с близкими Джейк будет вынужден бежать в сторону рифа — места, считающимся безопасным. Там они встретят клан Меткайина. Продюсер также намекнул, что все последующие сиквелы будут сюжетно связаны. "Мне кажется, что сила этой истории в том, что Джеймс всегда делает в любом из своих фильмов: он пишет (сценарии, — Прим. ред.) на универсальные темы, они не укладываются в один жанр. А если задуматься, то становится ясно, что нет более универсальной темы, чем семья. В центре каждого из наших сиквелов находится семья Салли. Через что придется пройти родителям, чтобы защитить своих детей?" — говорит Ландау. Премьера оригинальной картины состоялась в 2009 году. Фильм стал самым кассовым в истории кинематографа. Лента была номинирована на "Оскар" в девяти категориях и победила в трех из них. Статуэтки были вручены за работы художника-постановщика и оператора, а также за визуальные эффекты. Планируется, что фильм "Аватар 2" выйдет в российский прокат 15 декабря 2022.
https://ria.ru/20210617/diesel-1737241759.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156266/34/1562663413_365:0:1805:1080_1920x0_80_0_0_e85f6782c03a790b0629df8d72412df6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джеймс кэмерон, новости культуры, кино и сериалы
Продюсер "Аватара 2" раскрыл детали сюжета предстоящего фильма
Продюсер Джон Ландау раскрыл подробности фильма "Аватар 2" Джеймса Кэмерона
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Продюсер Джон Ландау раскрыл подробности фильма "Аватар 2" Джеймса Кэмерона. Об этом он рассказал
в интервью Total Film.
Сиквел расскажет о том, как сложилась жизнь главных героев первой картины — бывшего землянина Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницы народа на’ви, живущего на отдаленной планете.
Они станут семейной парой и займутся воспитанием детей.
Счастливым будням Салли и его семье придет конец, когда корпорация RDA решит возобновить добычу полезных ископаемых на Пандоре. Вместе с близкими Джейк будет вынужден бежать в сторону рифа — места, считающимся безопасным. Там они встретят клан Меткайина.
Продюсер также намекнул, что все последующие сиквелы будут сюжетно связаны.
"Мне кажется, что сила этой истории в том, что Джеймс всегда делает в любом из своих фильмов: он пишет (сценарии, — Прим. ред.) на универсальные темы, они не укладываются в один жанр. А если задуматься, то становится ясно, что нет более универсальной темы, чем семья. В центре каждого из наших сиквелов находится семья Салли. Через что придется пройти родителям, чтобы защитить своих детей?" — говорит Ландау.
Премьера оригинальной картины состоялась в 2009 году. Фильм стал самым кассовым в истории кинематографа. Лента была номинирована на "Оскар" в девяти категориях и победила в трех из них. Статуэтки были вручены за работы художника-постановщика и оператора, а также за визуальные эффекты.
Планируется, что фильм "Аватар 2" выйдет в российский прокат 15 декабря 2022.