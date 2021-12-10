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Главред WikiLeaks назвал экстрадицию Ассанжа черным днем для журналистики
Главред WikiLeaks назвал экстрадицию Ассанжа черным днем для журналистики - РИА Новости, 10.12.2021
Главред WikiLeaks назвал экстрадицию Ассанжа черным днем для журналистики
Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон прокомментировал решение по экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, назвав его "черным днем для журналистики". РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T20:12
2021-12-10T22:58
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
сша
amnesty international
лондон
джулиан ассанж
wikileaks
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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон прокомментировал решение по экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, назвав его "черным днем для журналистики".Он отметил, что правозащитники, в том числе Amnesty International, изучившие заверения США, выяснили, что они "не стоят ломаного гроша"."Они просто ненадежны. Конечно, в ответ на это Джулиан подаст апелляцию", — заключил Храфнссон.Как стало известно 10 декабря, Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на решение о запрете экстрадировать Ассанжа. Указано, что инстанцию удовлетворили гарантии, которые предоставил Вашингтон. В частности, США пообещали не применять к основателю WikiLeaks "специальные административные меры", предоставлять ему необходимое клиническое и психологическое лечение, а также обязались согласиться на его перевод для отбывания наказания в Австралию.Теперь дело будет передано в Вестминстерский магистратский суд, а оттуда — государственному министру, который примет финальное решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Сам журналист остается под стражей.В начале января судья Центрального уголовного суда Ванесса Барайтсер отказала в экстрадиции Ассанжа, так как, по ее мнению, он страдает депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера и может покончить с собой.Дело основателя WikiLeaksДжулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций на Ближнем Востоке. В мае 2019-го американский Минюст перечислил 18 пунктов предъявленных ему обвинений, в их числе был заговор с целью взломать правительственные компьютеры и нарушение закона о шпионаже.Основателя Wikileaks обвиняли также в нелегальном получении и публикации информации, обнародование которой ставит под угрозу безопасность страны, например имен агентов, работающих в Иране, Китае и Сирии.Тогда же, в 2019-м, сообщалось, что британский МИД не выдаст Ассанжа в страны, где есть смертная казнь (то есть в США). Однако статьи обвинения ее и не предусматривают: по каждому пункту журналисту грозит до десяти лет заключения, а за сговор с целью совершения компьютерного взлома максимальное наказание — пять лет лишения свободы.Если вину основателя WikiLeaks докажут, в тюрьме он проведет до 175 лет. При этом в июне 2020-го были выдвинуты новые обвинения, предполагающие его сговор с хакерами, связанными с Anonymous.
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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, amnesty international, лондон, джулиан ассанж, wikileaks
20:12 10.12.2021 (обновлено: 22:58 10.12.2021)
 
Главред WikiLeaks назвал экстрадицию Ассанжа черным днем для журналистики

Главред WikiLeaks Храфнссон назвал экстрадицию Ассанжа черным днем для журналистики

© REUTERS / Henry NichollsАкция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне
Акция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон прокомментировал решение по экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, назвав его "черным днем для журналистики".

"Невероятно, что апелляционный суд отменил решение магистратского суда на основании заверений США в том, что с Джулианом будут обращаться справедливо, обеспечат ему лечение и пребывание в тюрьме с соответствующими условиями и он даже сможет отбыть свой срок в Австралии, если таковой будет ему назначен", — сказал журналист телеканалу RT.

Он отметил, что правозащитники, в том числе Amnesty International, изучившие заверения США, выяснили, что они "не стоят ломаного гроша".
"Они просто ненадежны. Конечно, в ответ на это Джулиан подаст апелляцию", — заключил Храфнссон.
Акция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
17:19
Ассанж стал жертвой преследования за свои принципы, заявила депутат ЕП
Как стало известно 10 декабря, Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на решение о запрете экстрадировать Ассанжа. Указано, что инстанцию удовлетворили гарантии, которые предоставил Вашингтон. В частности, США пообещали не применять к основателю WikiLeaks "специальные административные меры", предоставлять ему необходимое клиническое и психологическое лечение, а также обязались согласиться на его перевод для отбывания наказания в Австралию.
Теперь дело будет передано в Вестминстерский магистратский суд, а оттуда — государственному министру, который примет финальное решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Сам журналист остается под стражей.
В начале января судья Центрального уголовного суда Ванесса Барайтсер отказала в экстрадиции Ассанжа, так как, по ее мнению, он страдает депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера и может покончить с собой.

Дело основателя WikiLeaks

Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций на Ближнем Востоке. В мае 2019-го американский Минюст перечислил 18 пунктов предъявленных ему обвинений, в их числе был заговор с целью взломать правительственные компьютеры и нарушение закона о шпионаже.
Акция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
15:06
Amnesty International прокомментировала решение по экстрадиции Ассанжа
Основателя Wikileaks обвиняли также в нелегальном получении и публикации информации, обнародование которой ставит под угрозу безопасность страны, например имен агентов, работающих в Иране, Китае и Сирии.
Тогда же, в 2019-м, сообщалось, что британский МИД не выдаст Ассанжа в страны, где есть смертная казнь (то есть в США). Однако статьи обвинения ее и не предусматривают: по каждому пункту журналисту грозит до десяти лет заключения, а за сговор с целью совершения компьютерного взлома максимальное наказание — пять лет лишения свободы.
Если вину основателя WikiLeaks докажут, в тюрьме он проведет до 175 лет. При этом в июне 2020-го были выдвинуты новые обвинения, предполагающие его сговор с хакерами, связанными с Anonymous.
 
В миреДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаСШАAmnesty InternationalЛондонДжулиан АссанжWikiLeaks
 
 
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