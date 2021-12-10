https://ria.ru/20211210/assanzh-1763209216.html
Минюст США отреагировал на решение суда по экстрадиции Ассанжа
Минюст США отреагировал на решение суда по экстрадиции Ассанжа - РИА Новости, 10.12.2021
Минюст США отреагировал на решение суда по экстрадиции Ассанжа
Минюст США приветствовал вердикт лондонского суда, подтвердившего экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T20:08
2021-12-10T20:08
2021-12-10T20:20
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сша
лондон
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
джулиан ассанж
wikileaks
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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Минюст США приветствовал вердикт лондонского суда, подтвердившего экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.Высокий суд Лондона в пятницу удовлетворил апелляцию Соединенных Штатов об экстрадиции Ассанжа. Ее рассматривали 27 и 28 октября, но результат огласили только сегодня.Британскую сторону устроили гарантии, предоставленные американцами. В частности, США пообещали не применять к основателю WikiLeaks "специальные административные меры", предоставлять ему необходимое клиническое и психологическое лечение, а также обязались согласиться на его перевод для отбывания наказания в Австралию.В начале января судья Центрального уголовного суда Ванесса Барайтсер отказала в экстрадиции, так как, по ее мнению, Ассанж страдает депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера и может покончить с собой. Помимо этого, она сочла, что условия в британской тюрьме не имеют ничего общего с тем, что его ожидает в Соединенных Штатах.Тем не менее магистратский суд Вестминстера не отпустил основателя WikiLeaks под залог, поскольку он уже нарушал условия выхода.Дело основателя WikiLeaksДжулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций на Ближнем Востоке. В мае 2019-го американский Минюст перечислил 18 пунктов предъявленных ему обвинений, в их числе был заговор с целью взломать правительственные компьютеры и нарушение закона о шпионаже.Основателя Wikileaks обвиняли также в нелегальном получении и публикации информации, обнародование которой ставит под угрозу безопасность страны, например имен агентов, работающих в Иране, Китае и Сирии.Тогда же, в 2019-м, сообщалось, что британский МИД не выдаст Ассанжа в страны, где есть смертная казнь (то есть в США). Однако статьи обвинения ее и не предусматривают: по каждому пункту журналисту грозит до десяти лет заключения, а за сговор с целью совершения компьютерного взлома максимальное наказание — пять лет лишения свободы.Если вину основателя WikiLeaks докажут, в тюрьме он проведет до 175 лет. При этом в июне 2020-го были выдвинуты новые обвинения, предполагающие его сговор с хакерами, связанными с Anonymous.
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в мире, сша, лондон, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, джулиан ассанж, wikileaks
20:08 10.12.2021 (обновлено: 20:20 10.12.2021)
Минюст США отреагировал на решение суда по экстрадиции Ассанжа
Минюст США приветствовал решение суда в Лондоне по экстрадиции Ассанжа
ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости.
Минюст США
приветствовал вердикт лондонского суда, подтвердившего экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
.
"Мы довольны решением", — сообщили РИА Новости в ведомстве, отказавшись от дальнейших комментариев.
Высокий суд Лондона в пятницу удовлетворил апелляцию Соединенных Штатов об экстрадиции Ассанжа. Ее рассматривали 27 и 28 октября, но результат огласили только сегодня.
Британскую сторону устроили гарантии, предоставленные американцами. В частности, США пообещали не применять к основателю WikiLeaks "специальные административные меры", предоставлять ему необходимое клиническое и психологическое лечение, а также обязались согласиться на его перевод для отбывания наказания в Австралию
.
В начале января судья Центрального уголовного суда Ванесса Барайтсер отказала в экстрадиции, так как, по ее мнению, Ассанж страдает депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера и может покончить с собой. Помимо этого, она сочла, что условия в британской тюрьме не имеют ничего общего с тем, что его ожидает в Соединенных Штатах.
Тем не менее магистратский суд Вестминстера не отпустил основателя WikiLeaks под залог, поскольку он уже нарушал условия выхода.
Дело основателя WikiLeaks
Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций на Ближнем Востоке
. В мае 2019-го американский Минюст перечислил 18 пунктов предъявленных ему обвинений, в их числе был заговор с целью взломать правительственные компьютеры и нарушение закона о шпионаже.
Основателя Wikileaks обвиняли также в нелегальном получении и публикации информации, обнародование которой ставит под угрозу безопасность страны, например имен агентов, работающих в Иране
, Китае
и Сирии
.
Тогда же, в 2019-м, сообщалось, что британский МИД не выдаст Ассанжа в страны, где есть смертная казнь (то есть в США). Однако статьи обвинения ее и не предусматривают: по каждому пункту журналисту грозит до десяти лет заключения, а за сговор с целью совершения компьютерного взлома максимальное наказание — пять лет лишения свободы.
Если вину основателя WikiLeaks докажут, в тюрьме он проведет до 175 лет. При этом в июне 2020-го были выдвинуты новые обвинения, предполагающие его сговор с хакерами, связанными с Anonymous
.