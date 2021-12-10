Адвокат подтвердил намерение Ассанжа оспорить решение суда в Лондоне
Адвокат Поллак подтвердил намерение Ассанжа оспорить решение суда в Лондоне
© REUTERS / Henry NichollsАкция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне
ЛОНДОН, 10 дек - РИА Новости. Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Барри Поллак подтвердил, что Ассанж будет требовать пересмотра решения Высокого суда Лондона, который в пятницу удовлетворил апелляцию США о его экстрадиции.
Ранее о намерении оспорить решение Высокого суда Лондона заявила невеста Ассанжа Стелла Моррис.
"Суд в Великобритании пришел к решению без рассмотрения того, является ли экстрадиция уместной, когда Соединенные Штаты хотят предъявить против него обвинения, которые приведут к десяткам лет в тюрьме, из-за того, что он сообщил правдивую информацию о новостных проблемах, таких как войны в Ираке и Афганистане… Ассанж будет требовать пересмотра решения Высокого суда в Британии", - приводит заявление адвоката издание Newsweek.
Поллак также назвал объявленное в пятницу решение "чрезвычайно тревожным", а обещания США содержать его в адекватных условиях "туманными заверениями".
В пятницу Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда неправа в суждениях о том, что возможная экстрадиция не соответствует психическому состоянию Ассанжа.
Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом указывается, что Ассанж останется под стражей.