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Ассанж стал жертвой преследования за свои принципы, заявила депутат ЕП
Ассанж стал жертвой преследования за свои принципы, заявила депутат ЕП - РИА Новости, 10.12.2021
Ассанж стал жертвой преследования за свои принципы, заявила депутат ЕП
Решение суда в Лондоне по экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выглядит ожесточенным преследованием принципов, которые он олицетворяет,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:19
2021-12-10T17:19
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию
сша
лондон
джулиан ассанж
wikileaks
движение 5 звезд
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РИМ, 10 дек – РИА Новости. Решение суда в Лондоне по экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выглядит ожесточенным преследованием принципов, которые он олицетворяет, заявила РИА Новости депутат Европарламента от итальянского "Движения 5 звезд" Сабрина Пиньедоли."Мы обеспокоены судьбой Джулиана Ассанжа. Постановление Высокого суда, отменяющее решение первой инстанции об экстрадиции в США, где ему грозит пожизненное заключение, - это не тот результат, на который мы все надеялись. Возобновление дела выглядит ожесточением против свободы прессы и принципов прозрачности, которые олицетворяет Ассанж", - сказала политик. По ее словам, основатель Wikileaks стал жертвой "преследований за свою деятельность в пользу информации и прозрачности".В пятницу Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда неправа в суждениях о том, что возможная экстрадиция не соответствует психическому состоянию Ассанжа.Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом указывается, что Ассанж останется под стражей.
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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию, сша, лондон, джулиан ассанж, wikileaks, движение 5 звезд, европарламент
17:19 10.12.2021
 
Ассанж стал жертвой преследования за свои принципы, заявила депутат ЕП

Депутат ЕП Пиньедоли: основатель Wikileaks стал жертвой преследования за свои принципы

© AP Photo / Frank AugsteinАкция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне
Акция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Frank Augstein
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РИМ, 10 дек – РИА Новости. Решение суда в Лондоне по экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выглядит ожесточенным преследованием принципов, которые он олицетворяет, заявила РИА Новости депутат Европарламента от итальянского "Движения 5 звезд" Сабрина Пиньедоли.
"Мы обеспокоены судьбой Джулиана Ассанжа. Постановление Высокого суда, отменяющее решение первой инстанции об экстрадиции в США, где ему грозит пожизненное заключение, - это не тот результат, на который мы все надеялись. Возобновление дела выглядит ожесточением против свободы прессы и принципов прозрачности, которые олицетворяет Ассанж", - сказала политик. По ее словам, основатель Wikileaks стал жертвой "преследований за свою деятельность в пользу информации и прозрачности".
"ЕC должен приложить все необходимые меры, чтобы выиграть эту битву, и активизировать все дипломатические усилия, чтобы добиться полной свободы для Ассанжа", - сказала Пиньедоли.
В пятницу Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда неправа в суждениях о том, что возможная экстрадиция не соответствует психическому состоянию Ассанжа.
Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом указывается, что Ассанж останется под стражей.
Сторонники Ассанжа у здания суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
Вчера, 13:33
Невеста Ассанжа прокомментировала решение по его экстрадиции в США
 
В миреДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаРешение британского суда об экстрадиции Джулиана Ассанжа в ШвециюСШАЛондонДжулиан АссанжWikiLeaksДвижение 5 звездЕвропарламент
 
 
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