https://ria.ru/20211210/assanzh-1763176275.html

Ассанж стал жертвой преследования за свои принципы, заявила депутат ЕП

Ассанж стал жертвой преследования за свои принципы, заявила депутат ЕП - РИА Новости, 10.12.2021

Ассанж стал жертвой преследования за свои принципы, заявила депутат ЕП

Решение суда в Лондоне по экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выглядит ожесточенным преследованием принципов, которые он олицетворяет,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:19

2021-12-10T17:19

2021-12-10T17:19

в мире

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию

сша

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wikileaks

движение 5 звезд

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РИМ, 10 дек – РИА Новости. Решение суда в Лондоне по экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выглядит ожесточенным преследованием принципов, которые он олицетворяет, заявила РИА Новости депутат Европарламента от итальянского "Движения 5 звезд" Сабрина Пиньедоли."Мы обеспокоены судьбой Джулиана Ассанжа. Постановление Высокого суда, отменяющее решение первой инстанции об экстрадиции в США, где ему грозит пожизненное заключение, - это не тот результат, на который мы все надеялись. Возобновление дела выглядит ожесточением против свободы прессы и принципов прозрачности, которые олицетворяет Ассанж", - сказала политик. По ее словам, основатель Wikileaks стал жертвой "преследований за свою деятельность в пользу информации и прозрачности".В пятницу Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда неправа в суждениях о том, что возможная экстрадиция не соответствует психическому состоянию Ассанжа.Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом указывается, что Ассанж останется под стражей.

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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию, сша, лондон, джулиан ассанж, wikileaks, движение 5 звезд, европарламент