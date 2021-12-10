https://ria.ru/20211210/assanzh-1763157050.html
Ассанжу следовало искать убежище в России, заявила эксперт
Ассанжу следовало искать убежище в России, заявила эксперт - РИА Новости, 10.12.2021
Ассанжу следовало искать убежище в России, заявила эксперт
Жизненный путь основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа мог быть другим, если бы он искал убежище в России, заявила РИА Новости директор Института международных... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:05
2021-12-10T16:05
2021-12-10T16:05
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Жизненный путь основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа мог быть другим, если бы он искал убежище в России, заявила РИА Новости директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина.В пятницу Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Слушание было ограничено вопросом, была ли судья Центрального уголовного суда неправа в суждениях, что возможная экстрадиция не соответствует психическому состоянию Ассанжа. Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом указывается, что Ассанж останется под стражей.По ее словам, британские власти не для того "держали в осаде посольство Эквадора в Лондоне", чтобы потом отпустить Ассанжа."Если бы Запад был искренен в своей приверженности правам человека, гуманизму, защите человеческого достоинства, то Ассанж не сидел бы в тюрьме, а давно был бы лауреатом Нобелевской премии мира. Ведь именно он разоблачил убийства мирных жителей во время американской оккупации Ирака и рассказал миру о том, в каких нечеловеческих условиях содержатся узники Гуантанамо", - отметила Панина.Британцы своим решением об экстрадиции Ассанжа "вынесли, фактически, журналисту и правозащитнику смертный приговор", добавила эксперт.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, ирак, эквадор, елена панина, джулиан ассанж, wikileaks, россия
Ассанжу следовало искать убежище в России, заявила эксперт
Эксперт Елена Панина: Ассанжу следовало искать убежище в России
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Жизненный путь основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
мог быть другим, если бы он искал убежище в России
, заявила РИА Новости директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
.
В пятницу Высокий суд Лондона
удовлетворил апелляцию США
об экстрадиции Ассанжа. Слушание было ограничено вопросом, была ли судья Центрального уголовного суда неправа в суждениях, что возможная экстрадиция не соответствует психическому состоянию Ассанжа. Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом указывается, что Ассанж останется под стражей.
"Остается только пожалеть, что в 2010 году Ассанж не стал искать убежище в России, а понадеялся на шведскую и британскую лояльность к правозащитникам и борцам за свободу слова. Окажись Ассанж в Москве
, жизненный путь выдающегося журналиста, очевидно, был бы совсем иным", - сказала Панина.
По ее словам, британские власти не для того "держали в осаде посольство Эквадора в Лондоне", чтобы потом отпустить Ассанжа.
"Если бы Запад был искренен в своей приверженности правам человека, гуманизму, защите человеческого достоинства, то Ассанж не сидел бы в тюрьме, а давно был бы лауреатом Нобелевской премии мира. Ведь именно он разоблачил убийства мирных жителей во время американской оккупации Ирака и рассказал миру о том, в каких нечеловеческих условиях содержатся узники Гуантанамо", - отметила Панина.
Британцы своим решением об экстрадиции Ассанжа "вынесли, фактически, журналисту и правозащитнику смертный приговор", добавила эксперт.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.