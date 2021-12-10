https://ria.ru/20211210/armeniya-1763184214.html

В Армении заявили о восьми раненых военных в перестрелке на границе

В Армении заявили о восьми раненых военных в перестрелке на границе - РИА Новости, 10.12.2021

В Армении заявили о восьми раненых военных в перестрелке на границе

Министерство обороны Армении сообщило в пятницу о восьми раненых армянских военнослужащих в результате перестрелки на границе с Азербайджаном, состояние шести... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:49

2021-12-10T17:49

2021-12-10T18:03

в мире

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

минобороны армении

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg

ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в пятницу о восьми раненых армянских военнослужащих в результате перестрелки на границе с Азербайджаном, состояние шести из них тяжелое.Ранее в ведомстве заявили, что в перестрелке на армяно-азербайджанской границе погиб один армянский военный."Десятого декабря при отражении агрессивных действий подразделений азербайджанских ВС на восточном направлении границы (Гегаркуникская область) погиб военнослужащий срочной службы одной из воинских частей минобороны Армении, рядовой Ваге Манасерян 2002 года рождения… Еще восемь военнослужащих ранены", - говорится на сайте ведомства. В пресс-службе заявили, что состояние шести раненых оценивается как тяжелое, еще двух – средней тяжести и легкое.

https://ria.ru/20211209/granitsa-1762871823.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны армении