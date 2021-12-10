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В Армении заявили о восьми раненых военных в перестрелке на границе
В Армении заявили о восьми раненых военных в перестрелке на границе - РИА Новости, 10.12.2021
В Армении заявили о восьми раненых военных в перестрелке на границе
Министерство обороны Армении сообщило в пятницу о восьми раненых армянских военнослужащих в результате перестрелки на границе с Азербайджаном, состояние шести... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:49
2021-12-10T18:03
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны армении
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ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в пятницу о восьми раненых армянских военнослужащих в результате перестрелки на границе с Азербайджаном, состояние шести из них тяжелое.Ранее в ведомстве заявили, что в перестрелке на армяно-азербайджанской границе погиб один армянский военный."Десятого декабря при отражении агрессивных действий подразделений азербайджанских ВС на восточном направлении границы (Гегаркуникская область) погиб военнослужащий срочной службы одной из воинских частей минобороны Армении, рядовой Ваге Манасерян 2002 года рождения… Еще восемь военнослужащих ранены", - говорится на сайте ведомства. В пресс-службе заявили, что состояние шести раненых оценивается как тяжелое, еще двух – средней тяжести и легкое.
https://ria.ru/20211209/granitsa-1762871823.html
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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны армении
17:49 10.12.2021 (обновлено: 18:03 10.12.2021)
 
В Армении заявили о восьми раненых военных в перестрелке на границе

Минобороны Армении заявили о восьми раненых в перестрелке на границе с Азербайджаном

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в пятницу о восьми раненых армянских военнослужащих в результате перестрелки на границе с Азербайджаном, состояние шести из них тяжелое.
Ранее в ведомстве заявили, что в перестрелке на армяно-азербайджанской границе погиб один армянский военный.
"Десятого декабря при отражении агрессивных действий подразделений азербайджанских ВС на восточном направлении границы (Гегаркуникская область) погиб военнослужащий срочной службы одной из воинских частей минобороны Армении, рядовой Ваге Манасерян 2002 года рождения… Еще восемь военнослужащих ранены", - говорится на сайте ведомства. В пресс-службе заявили, что состояние шести раненых оценивается как тяжелое, еще двух – средней тяжести и легкое.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 09:33
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В миреАрменияАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны Армении
 
 
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