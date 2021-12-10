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Жителя Архангельска осудили на 16 лет за покушение на убийство семьи брата
Жителя Архангельска осудили на 16 лет за покушение на убийство семьи брата - РИА Новости, 10.12.2021
Жителя Архангельска осудили на 16 лет за покушение на убийство семьи брата
Суд Архангельска приговорил 44-летнего жителя города, который обвинялся в том, что устроил пожар, намереваясь убить семью брата, в том числе двух детей, к 16... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T09:42
2021-12-10T09:42
2021-12-10T09:42
происшествия
архангельск
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криминал
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МУРМАНСК, 10 дек – РИА Новости. Суд Архангельска приговорил 44-летнего жителя города, который обвинялся в том, что устроил пожар, намереваясь убить семью брата, в том числе двух детей, к 16 годам заключения в колонии особого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области в пятницу.Как установили следователи, обвиняемый ночью 7 марта 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личную неприязнь к семье своего брата, воспользовавшись тем, что родственники, включая двух малолетних детей, спят, поджог подушку и покинул квартиру, надеясь на гибель родных. В результате возник пожар, в котором сгорело имущество семьи, а сами они успели спастись, получив ожоги."Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что уголовное дело рассмотрено коллегией присяжных заседателей, которые вынесли единодушный вердикт о виновности подсудимого и не заслуживающего снисхождения. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, архангельск, архангельская область, криминал
Жителя Архангельска осудили на 16 лет за покушение на убийство семьи брата
Суд приговорил жителя Архангельска к 16 годам колонии за покушение на убийство семьи брата
МУРМАНСК, 10 дек – РИА Новости.
Суд Архангельска
приговорил 44-летнего жителя города, который обвинялся в том, что устроил пожар, намереваясь убить семью брата, в том числе двух детей, к 16 годам заключения в колонии особого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области
в пятницу.
Как установили следователи, обвиняемый ночью 7 марта 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личную неприязнь к семье своего брата, воспользовавшись тем, что родственники, включая двух малолетних детей, спят, поджог подушку и покинул квартиру, надеясь на гибель родных. В результате возник пожар, в котором сгорело имущество семьи, а сами они успели спастись, получив ожоги.
"Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что уголовное дело рассмотрено коллегией присяжных заседателей, которые вынесли единодушный вердикт о виновности подсудимого и не заслуживающего снисхождения. Приговор в законную силу не вступил.