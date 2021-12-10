https://ria.ru/20211210/arkhangelsk-1763066057.html

Жителя Архангельска осудили на 16 лет за покушение на убийство семьи брата

Жителя Архангельска осудили на 16 лет за покушение на убийство семьи брата - РИА Новости, 10.12.2021

Жителя Архангельска осудили на 16 лет за покушение на убийство семьи брата

Суд Архангельска приговорил 44-летнего жителя города, который обвинялся в том, что устроил пожар, намереваясь убить семью брата, в том числе двух детей, к 16... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T09:42

2021-12-10T09:42

2021-12-10T09:42

происшествия

архангельск

архангельская область

криминал

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МУРМАНСК, 10 дек – РИА Новости. Суд Архангельска приговорил 44-летнего жителя города, который обвинялся в том, что устроил пожар, намереваясь убить семью брата, в том числе двух детей, к 16 годам заключения в колонии особого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области в пятницу.Как установили следователи, обвиняемый ночью 7 марта 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личную неприязнь к семье своего брата, воспользовавшись тем, что родственники, включая двух малолетних детей, спят, поджог подушку и покинул квартиру, надеясь на гибель родных. В результате возник пожар, в котором сгорело имущество семьи, а сами они успели спастись, получив ожоги."Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что уголовное дело рассмотрено коллегией присяжных заседателей, которые вынесли единодушный вердикт о виновности подсудимого и не заслуживающего снисхождения. Приговор в законную силу не вступил.

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/yamal-1763012767.html

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происшествия, архангельск, архангельская область, криминал