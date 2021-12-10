https://ria.ru/20211210/altay-1763103908.html

На Алтае станут доступны более 50 событий по "Пушкинской карте"

На Алтае станут доступны более 50 событий по "Пушкинской карте" - РИА Новости, 10.12.2021

На Алтае станут доступны более 50 событий по "Пушкинской карте"

Более 50 мероприятий будут доступны по "Пушкинской карте" для молодежи в Алтайском крае в новогодние праздники, сообщает правительство Алтайского края на своём... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:55

2021-12-10T12:55

2021-12-10T12:55

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БАРНАУЛ, 10 дек - РИА Новости. Более 50 мероприятий будут доступны по "Пушкинской карте" для молодежи в Алтайском крае в новогодние праздники, сообщает правительство Алтайского края на своём официальном сайте."Пользователи "Пушкинской карты" в новогодние праздники смогут посетить более 50 мероприятий, подчеркнули в краевом профильном ведомстве. В их числе премьерные спектакли "Путешествие голубой стрелы" в Алтайском театре кукол "Сказка", "Белоснежка" в Бийском драматическом театре, концерт "Новый год с филармонией", программа "Новый год идет по свету" Барнаульского русского камерного оркестра", - говорится в сообщении.В Алтайском крае увеличивается число участников программы "Пушкинская карта". В декабре к ним присоединились государственный молодежный ансамбль песни и танца "Алтай" и Барнаульский академический хор имени Александра Тарнецкого.Всего с момента старта программы "Пушкинская карта" в Алтайском крае продали более 12 тысяч билетов и провели более 250 событий, уточняют в региональном министерстве культуры.С 1 сентября в России действует новая программа для молодежи "Пушкинская карта". С ее помощью люди от 14 до 22 лет за счет средств, выделенных государством, могут посещать театры, музеи и концертные залы. Обладателям карты до конца года доступно 3 тысячи рублей на билеты, а с 1 января 2022 года баланс карты составит 5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211124/kino-1760543306.html

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