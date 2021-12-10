https://ria.ru/20211210/aktsiya-1763115552.html

Христиане вышли на акцию протеста в центре Иерусалима

Христиане вышли на акцию протеста в центре Иерусалима - РИА Новости, 10.12.2021

Христиане вышли на акцию протеста в центре Иерусалима

Лидеры и представители христианских общин Иерусалима провели акцию у Яффских ворот старого города, в ходе которой призвали израильские власти сохранить важные... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:41

2021-12-10T13:41

2021-12-10T13:41

религия

иерусалим

московская патриархия

отдел внешних церковных связей московского патриархата

иерусалимская православная церковь

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Лидеры и представители христианских общин Иерусалима провели акцию у Яффских ворот старого города, в ходе которой призвали израильские власти сохранить важные для верующих святыни в городе; они опасаются, что знаменитая "паломническая улица", ведущая к храму Гроба Господня, будет заблокирована, сообщил в пятницу Отдел внешних церковных связей Московского патриархата. "Участники акции указали на необходимость сохранения статус-кво Старого города, и особенно так называемого "паломнического пути" – улицы, начинающейся от Яффских ворот Иерусалима и ведущей к Храму Гроба Господня, по которой миллионы паломников обычно совершают свой путь к величайшей святыне мира. В случае, если паломнические дома Иерусалимской церкви отойдут в собственность израильских владельцев, "паломнический путь" может быть полностью блокирован, а право прохода по нему к Храму Гроба Господня для христиан может быть потеряно", - говорится в сообщении на сайте ОВЦС.Как отмечают в Московской патриархии, уже несколько лет Иерусалимская православная церковь пытается отстоять свои права на несколько паломнических домов в христианском квартале Иерусалима, "несправедливо оспариваемые иудейскими радикалистскими общественными организациями"."Радикалы представляют собой реальную угрозу стабильности и здоровью всего общества, констатировал блаженнейший патриарх Феофил. Он напомнил, что христианская община в Иерусалиме "страдает от преступлений на почве ненависти, а также от закулисной тактики запугивания и систематических попыток ограничить возможность христиан оставаться в своих исторических домах и районах", - цитирует патриарха официальный сайт ОВЦС.

https://ria.ru/20211005/podvore-1753113609.html

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иерусалим, московская патриархия, отдел внешних церковных связей московского патриархата, иерусалимская православная церковь