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Христиане вышли на акцию протеста в центре Иерусалима
Христиане вышли на акцию протеста в центре Иерусалима - РИА Новости, 10.12.2021
Христиане вышли на акцию протеста в центре Иерусалима
Лидеры и представители христианских общин Иерусалима провели акцию у Яффских ворот старого города, в ходе которой призвали израильские власти сохранить важные... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:41
2021-12-10T13:41
2021-12-10T13:41
религия
иерусалим
московская патриархия
отдел внешних церковных связей московского патриархата
иерусалимская православная церковь
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Лидеры и представители христианских общин Иерусалима провели акцию у Яффских ворот старого города, в ходе которой призвали израильские власти сохранить важные для верующих святыни в городе; они опасаются, что знаменитая "паломническая улица", ведущая к храму Гроба Господня, будет заблокирована, сообщил в пятницу Отдел внешних церковных связей Московского патриархата. "Участники акции указали на необходимость сохранения статус-кво Старого города, и особенно так называемого "паломнического пути" – улицы, начинающейся от Яффских ворот Иерусалима и ведущей к Храму Гроба Господня, по которой миллионы паломников обычно совершают свой путь к величайшей святыне мира. В случае, если паломнические дома Иерусалимской церкви отойдут в собственность израильских владельцев, "паломнический путь" может быть полностью блокирован, а право прохода по нему к Храму Гроба Господня для христиан может быть потеряно", - говорится в сообщении на сайте ОВЦС.Как отмечают в Московской патриархии, уже несколько лет Иерусалимская православная церковь пытается отстоять свои права на несколько паломнических домов в христианском квартале Иерусалима, "несправедливо оспариваемые иудейскими радикалистскими общественными организациями"."Радикалы представляют собой реальную угрозу стабильности и здоровью всего общества, констатировал блаженнейший патриарх Феофил. Он напомнил, что христианская община в Иерусалиме "страдает от преступлений на почве ненависти, а также от закулисной тактики запугивания и систематических попыток ограничить возможность христиан оставаться в своих исторических домах и районах", - цитирует патриарха официальный сайт ОВЦС.
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иерусалим, московская патриархия, отдел внешних церковных связей московского патриархата, иерусалимская православная церковь