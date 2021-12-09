https://ria.ru/20211209/zhivotnovody-1762870154.html
Сохранившим стадо омским животноводам возместят до 50% затрат на корма
Сохранившим стадо омским животноводам возместят до 50% затрат на корма - РИА Новости, 09.12.2021
Сохранившим стадо омским животноводам возместят до 50% затрат на корма
Власти Омской области утвердили положение о предоставлении из областного бюджета в 2021 году субсидии животноводам до 50% от затрат на приобретение кормов для... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:21
2021-12-09T09:21
2021-12-09T09:21
омская область
экономика
омская область
александр бурков
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ОМСК, 9 дек – РИА Новости. Власти Омской области утвердили положение о предоставлении из областного бюджета в 2021 году субсидии животноводам до 50% от затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, сообщает правительство региона.Проект постановления поддержал региональный кабмин под председательством губернатора Александра Буркова. Омской области на эти цели из федерального бюджета выделено 265,6 миллиона рублей. Министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа пояснил, что господдержка коснется производителей, которые разводят и содержат молочный крупный рогатый скот и при этом не допустили сокращение поголовья. Объем господдержки на возмещение части затрат на приобретение кормов не может превышать 50% затрат."Очень важный документ, с учётом тех природных катаклизмов, которые были в этом году в летний период. Нам необходимо с вами поддержать животноводов. В первую очередь тех, кто занимается молочным животноводством. Поэтому мы выделили средства и сейчас принимаем порядок выделения субсидий на компенсацию, на закупку кормов для крупного рогатого скота. Если у аграриев, которые занимаются растениеводством, ещё есть свой "жирок", то те, кто сегодня молочным животноводством занимается, оказались в самой тяжелой кризисной ситуации", - сказал губернатор.Бурков отметил, что постановление о господдержке принято в рамках поддержки аграриев, чтобы поголовье крупного рогатого скота в регионе не сокращалось, при этом объем производства молока должен увеличиться.Также правительство одобрило проект постановления об увеличении за счёт бюджетных средств субсидий на поддержку производства молока в личных подсобных хозяйствах 18 районам на общую сумму 3 миллиона рублей. Это позволит просубсидировать производство дополнительно еще 39 тысяч тонн молока в 2021 году."Эту тенденцию нужно сохранять: поддерживать личные подсобные хозяйства, потому что это сохраняет культуру жизни на селе. Не будет подсобных хозяйств, не будет жителей на селе, - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20211209/omsk-1762866318.html
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экономика, омская область, александр бурков
Сохранившим стадо омским животноводам возместят до 50% затрат на корма
Власти возместят сохранившим стадо омским животноводам до 50% затрат на корма
ОМСК, 9 дек – РИА Новости.
Власти Омской области
утвердили положение о предоставлении из областного бюджета в 2021 году субсидии животноводам до 50% от затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, сообщает правительство региона.
Проект постановления поддержал региональный кабмин под председательством губернатора Александра Буркова
. Омской области на эти цели из федерального бюджета выделено 265,6 миллиона рублей. Министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа пояснил, что господдержка коснется производителей, которые разводят и содержат молочный крупный рогатый скот и при этом не допустили сокращение поголовья. Объем господдержки на возмещение части затрат на приобретение кормов не может превышать 50% затрат.
"Очень важный документ, с учётом тех природных катаклизмов, которые были в этом году в летний период. Нам необходимо с вами поддержать животноводов. В первую очередь тех, кто занимается молочным животноводством. Поэтому мы выделили средства и сейчас принимаем порядок выделения субсидий на компенсацию, на закупку кормов для крупного рогатого скота. Если у аграриев, которые занимаются растениеводством, ещё есть свой "жирок", то те, кто сегодня молочным животноводством занимается, оказались в самой тяжелой кризисной ситуации", - сказал губернатор.
Бурков отметил, что постановление о господдержке принято в рамках поддержки аграриев, чтобы поголовье крупного рогатого скота в регионе не сокращалось, при этом объем производства молока должен увеличиться.
Также правительство одобрило проект постановления об увеличении за счёт бюджетных средств субсидий на поддержку производства молока в личных подсобных хозяйствах 18 районам на общую сумму 3 миллиона рублей. Это позволит просубсидировать производство дополнительно еще 39 тысяч тонн молока в 2021 году.
"Эту тенденцию нужно сохранять: поддерживать личные подсобные хозяйства, потому что это сохраняет культуру жизни на селе. Не будет подсобных хозяйств, не будет жителей на селе, - подчеркнул глава региона.