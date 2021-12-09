https://ria.ru/20211209/zasedanie-1762873479.html

В Москве пройдет первое заседание платформы "3+3" по Южному Кавказу

В Москве пройдет первое заседание платформы "3+3" по Южному Кавказу - РИА Новости, 09.12.2021

В Москве пройдет первое заседание платформы "3+3" по Южному Кавказу

Первое заседание платформы "3+3" по урегулированию на Южном Кавказе пройдет в пятницу в Москве, Турцию представит замглавы МИД, говорится в заявлении турецкого... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T09:48

2021-12-09T09:48

2021-12-09T11:05

в мире

армения

азербайджан

иран

турция

москва

ильхам алиев

россия

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АНКАРА, 9 дек – РИА Новости. Первое заседание платформы "3+3" по урегулированию на Южном Кавказе пройдет в пятницу в Москве, Турцию представит замглавы МИД, говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства."Первое заседание региональной платформы сотрудничества в формате "3+3", предложенное нашим президентом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для обеспечения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, состоится 10 декабря в Москве. На встрече, которая будет проведена на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Армении, РФ и Ирана, нашу страну будет представлять делегация во главе с заместителем главы МИД Седатом Оналом", - говорится в заявлении турецкого МИД.Азербайджан на встрече представит замглавы МИД Халаф Халафов, сообщила РИА Новости в четверг глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана Лейла Абдуллаева.

https://ria.ru/20211206/patrulirovanie-1762309714.html

армения

азербайджан

иран

турция

москва

россия

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в мире, армения, азербайджан, иран, турция, москва, ильхам алиев, россия