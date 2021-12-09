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В Москве пройдет первое заседание платформы "3+3" по Южному Кавказу
В Москве пройдет первое заседание платформы "3+3" по Южному Кавказу - РИА Новости, 09.12.2021
В Москве пройдет первое заседание платформы "3+3" по Южному Кавказу
Первое заседание платформы "3+3" по урегулированию на Южном Кавказе пройдет в пятницу в Москве, Турцию представит замглавы МИД, говорится в заявлении турецкого... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:48
2021-12-09T11:05
в мире
армения
азербайджан
иран
турция
москва
ильхам алиев
россия
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АНКАРА, 9 дек – РИА Новости. Первое заседание платформы "3+3" по урегулированию на Южном Кавказе пройдет в пятницу в Москве, Турцию представит замглавы МИД, говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства."Первое заседание региональной платформы сотрудничества в формате "3+3", предложенное нашим президентом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для обеспечения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, состоится 10 декабря в Москве. На встрече, которая будет проведена на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Армении, РФ и Ирана, нашу страну будет представлять делегация во главе с заместителем главы МИД Седатом Оналом", - говорится в заявлении турецкого МИД.Азербайджан на встрече представит замглавы МИД Халаф Халафов, сообщила РИА Новости в четверг глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана Лейла Абдуллаева.
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в мире, армения, азербайджан, иран, турция, москва, ильхам алиев, россия
09:48 09.12.2021 (обновлено: 11:05 09.12.2021)
 
В Москве пройдет первое заседание платформы "3+3" по Южному Кавказу

Первое заседание платформы "3+3" по ситуации на Южном Кавказе пройдет в пятницу в Москве

© Фото : МИД РФТрехсторонняя встреча в "Астанинском формате" на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трехсторонняя встреча в Астанинском формате на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : МИД РФ
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АНКАРА, 9 дек – РИА Новости. Первое заседание платформы "3+3" по урегулированию на Южном Кавказе пройдет в пятницу в Москве, Турцию представит замглавы МИД, говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
"Первое заседание региональной платформы сотрудничества в формате "3+3", предложенное нашим президентом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для обеспечения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, состоится 10 декабря в Москве. На встрече, которая будет проведена на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Армении, РФ и Ирана, нашу страну будет представлять делегация во главе с заместителем главы МИД Седатом Оналом", - говорится в заявлении турецкого МИД.
Азербайджан на встрече представит замглавы МИД Халаф Халафов, сообщила РИА Новости в четверг глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана Лейла Абдуллаева.
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В миреАрменияАзербайджанИранТурцияМоскваИльхам АлиевРоссия
 
 
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