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Экс-аналитик Пентагона заявил, что США не способны защитить Украину

Экс-аналитик Пентагона заявил, что США не способны защитить Украину - РИА Новости, 09.12.2021

Экс-аналитик Пентагона заявил, что США не способны защитить Украину

США не смогут защитить Украину с помощью военной силы в ближайшее время, заявила РИА Новости экс-аналитик Пентагона и Агентства национальной безопасности,... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T03:41

2021-12-09T03:41

2021-12-09T05:32

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США не смогут защитить Украину с помощью военной силы в ближайшее время, заявила РИА Новости экс-аналитик Пентагона и Агентства национальной безопасности, общественный активист Карен Квятковски.При этом она предположила, что сам Киев может устроить "провокацию". "Но запутанная и сложная политика США в Европе, скорее всего, приведет к рассасыванию, а не эскалации подобных провокаций", - считает Квятковски.Также, по ее словам, двухчасовой разговор президентов США и России на этой неделе вряд ли поможет реальному улучшению отношений между двумя странами. По ее словам, Байден не смог по-настоящему улучшить тон диалога.Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211209/problema-1762856569.html

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в мире, украина, сша, европа, нато, министерство обороны сша, россия