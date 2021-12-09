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Экс-аналитик Пентагона заявил, что США не способны защитить Украину
Экс-аналитик Пентагона заявил, что США не способны защитить Украину - РИА Новости, 09.12.2021
Экс-аналитик Пентагона заявил, что США не способны защитить Украину
США не смогут защитить Украину с помощью военной силы в ближайшее время, заявила РИА Новости экс-аналитик Пентагона и Агентства национальной безопасности,... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T03:41
2021-12-09T05:32
в мире
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сша
европа
нато
министерство обороны сша
россия
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США не смогут защитить Украину с помощью военной силы в ближайшее время, заявила РИА Новости экс-аналитик Пентагона и Агентства национальной безопасности, общественный активист Карен Квятковски.При этом она предположила, что сам Киев может устроить "провокацию". "Но запутанная и сложная политика США в Европе, скорее всего, приведет к рассасыванию, а не эскалации подобных провокаций", - считает Квятковски.Также, по ее словам, двухчасовой разговор президентов США и России на этой неделе вряд ли поможет реальному улучшению отношений между двумя странами. По ее словам, Байден не смог по-настоящему улучшить тон диалога.Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
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в мире, украина, сша, европа, нато, министерство обороны сша, россия
03:41 09.12.2021 (обновлено: 05:32 09.12.2021)
 
Экс-аналитик Пентагона заявил, что США не способны защитить Украину

Экс-аналитик Пентагона Квятковски заявил, что США не смогут защитить Украину этой зимой

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США не смогут защитить Украину с помощью военной силы в ближайшее время, заявила РИА Новости экс-аналитик Пентагона и Агентства национальной безопасности, общественный активист Карен Квятковски.
"США и лишенная миссии НАТО никоим образом не смогут в ближайшее время предоставить защиту, которая потребуется Украине, чтобы отбить российское вторжение, уж точно не этой зимой", - сказала Квятковски.
При этом она предположила, что сам Киев может устроить "провокацию". "Но запутанная и сложная политика США в Европе, скорее всего, приведет к рассасыванию, а не эскалации подобных провокаций", - считает Квятковски.
Также, по ее словам, двухчасовой разговор президентов США и России на этой неделе вряд ли поможет реальному улучшению отношений между двумя странами. По ее словам, Байден не смог по-настоящему улучшить тон диалога.
Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
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