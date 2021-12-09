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В Госдуме пообещали доработать проект о QR-кодах ко второму чтению

В Госдуме пообещали доработать проект о QR-кодах ко второму чтению - РИА Новости, 09.12.2021

В Госдуме пообещали доработать проект о QR-кодах ко второму чтению

Все важные нюансы, касающиеся правительственных законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, будут доработаны ко второму чтению,... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T20:45

2021-12-09T20:45

2021-12-09T20:45

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Все важные нюансы, касающиеся правительственных законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, будут доработаны ко второму чтению, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия").Среди важных деталей политик указывает возможность получить QR-код тем гражданам, которые имеют высокий титр антител, но могли переболеть неофициально."Как будут поступать с людьми с антителами, наверное, наиболее сейчас волнующий вопрос. Бывает, что все члены семьи переболели вместе: трое получили ПЦР положительный, один не получил. Мы понимаем, что все болели ковидом, но у одного он (тест) был отрицательный", - отметил депутат.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.Первый подразумевает возможность посещения мест массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

https://ria.ru/20211209/qr-kod-1762959427.html

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