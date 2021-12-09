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https://ria.ru/20211209/zakonoproekt-1763027000.html
В Госдуме пообещали доработать проект о QR-кодах ко второму чтению
В Госдуме пообещали доработать проект о QR-кодах ко второму чтению - РИА Новости, 09.12.2021
В Госдуме пообещали доработать проект о QR-кодах ко второму чтению
Все важные нюансы, касающиеся правительственных законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, будут доработаны ко второму чтению,... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T20:45
2021-12-09T20:45
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Все важные нюансы, касающиеся правительственных законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, будут доработаны ко второму чтению, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия").Среди важных деталей политик указывает возможность получить QR-код тем гражданам, которые имеют высокий титр антител, но могли переболеть неофициально."Как будут поступать с людьми с антителами, наверное, наиболее сейчас волнующий вопрос. Бывает, что все члены семьи переболели вместе: трое получили ПЦР положительный, один не получил. Мы понимаем, что все болели ковидом, но у одного он (тест) был отрицательный", - отметил депутат.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.Первый подразумевает возможность посещения мест массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
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общество, единая россия, госдума рф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
20:45 09.12.2021
 
В Госдуме пообещали доработать проект о QR-кодах ко второму чтению

Глава комитета ГД Хубезов: детали по проекту о QR-кодах доработают ко второму чтению

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов в Казани
Проверка QR-кодов в Казани - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Все важные нюансы, касающиеся правительственных законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, будут доработаны ко второму чтению, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия").
"Сейчас первое чтение - основная концепция, ко второму чтению все эти нюансы, все эти "белые пятна" будут учтены, здесь никаких сомнений нет. Мы четко отдаем себе отчет о социальной значимости этих вопросов, видим, какой резонанс они вызывают в обществе. Поверьте мне, мы продумаем все досконально", - сказал Хубезов в эфире телеканала "Россия 24".
Среди важных деталей политик указывает возможность получить QR-код тем гражданам, которые имеют высокий титр антител, но могли переболеть неофициально.
"Как будут поступать с людьми с антителами, наверное, наиболее сейчас волнующий вопрос. Бывает, что все члены семьи переболели вместе: трое получили ПЦР положительный, один не получил. Мы понимаем, что все болели ковидом, но у одного он (тест) был отрицательный", - отметил депутат.
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
15:45Распространение коронавируса
Глава СПЧ призвал минимизировать ограничения прав при применении QR-кодов
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.
Первый подразумевает возможность посещения мест массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
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30 ноября, 11:15Инфографика
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