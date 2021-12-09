https://ria.ru/20211209/zakonoproekt-1763027000.html
В Госдуме пообещали доработать проект о QR-кодах ко второму чтению
В Госдуме пообещали доработать проект о QR-кодах ко второму чтению - РИА Новости, 09.12.2021
В Госдуме пообещали доработать проект о QR-кодах ко второму чтению
Все важные нюансы, касающиеся правительственных законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, будут доработаны ко второму чтению,... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T20:45
2021-12-09T20:45
2021-12-09T20:45
распространение коронавируса
общество
единая россия
госдума рф
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760133729_0:43:2994:1727_1920x0_80_0_0_7dca34bdfdf818145e27fcd3088653f7.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Все важные нюансы, касающиеся правительственных законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, будут доработаны ко второму чтению, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия").Среди важных деталей политик указывает возможность получить QR-код тем гражданам, которые имеют высокий титр антител, но могли переболеть неофициально."Как будут поступать с людьми с антителами, наверное, наиболее сейчас волнующий вопрос. Бывает, что все члены семьи переболели вместе: трое получили ПЦР положительный, один не получил. Мы понимаем, что все болели ковидом, но у одного он (тест) был отрицательный", - отметил депутат.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.Первый подразумевает возможность посещения мест массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
https://ria.ru/20211209/qr-kod-1762959427.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760133729_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b83176a74ed5d48ca10e2c1795184812.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, единая россия, госдума рф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Госдуме пообещали доработать проект о QR-кодах ко второму чтению
Глава комитета ГД Хубезов: детали по проекту о QR-кодах доработают ко второму чтению
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Все важные нюансы, касающиеся правительственных законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, будут доработаны ко второму чтению, заявил глава комитета Госдумы
по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия
").
"Сейчас первое чтение - основная концепция, ко второму чтению все эти нюансы, все эти "белые пятна" будут учтены, здесь никаких сомнений нет. Мы четко отдаем себе отчет о социальной значимости этих вопросов, видим, какой резонанс они вызывают в обществе. Поверьте мне, мы продумаем все досконально", - сказал Хубезов в эфире телеканала "Россия 24
".
Среди важных деталей политик указывает возможность получить QR-код тем гражданам, которые имеют высокий титр антител, но могли переболеть неофициально.
"Как будут поступать с людьми с антителами, наверное, наиболее сейчас волнующий вопрос. Бывает, что все члены семьи переболели вместе: трое получили ПЦР положительный, один не получил. Мы понимаем, что все болели ковидом, но у одного он (тест) был отрицательный", - отметил депутат.
Правительство РФ
12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.
Первый подразумевает возможность посещения мест массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.