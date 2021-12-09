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В Госдуме изучат действие закона о фейках
В Госдуме изучат действие закона о фейках - РИА Новости, 09.12.2021
В Госдуме изучат действие закона о фейках
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи проанализирует действие существующего законодательства о фейковой информации и... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T20:28
2021-12-09T20:28
2021-12-09T20:28
общество
александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи проанализирует действие существующего законодательства о фейковой информации и подготовит необходимые поправки в случае необходимости, заявил председатель комитета Александр Хинштейн.Парламентарий отметил, что комитет запросил статистику распространения недостоверной информации у профильных ведомств, чтобы проанализировать ее за период с 2020 по 2021 год и определить слабые стороны реализации данной нормы."Мы также обратились к правоприменителям для того, чтобы они представили свои предложения, и после того как ответы к концу года мы получим, призываю всех к обсуждению ситуации", - добавил он, обращаясь к общественникам."Может ли лучше работать закон о фейках, насколько сформирована существующая практика? Здесь есть над чем работать, что совершенствовать. Но новые нормы должны быть правильно погружены в соответствующее законодательство, практику. И очень важный вопрос правоприменения", - уточнил Хинштейн.
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общество, александр хинштейн, госдума рф
В Госдуме изучат действие закона о фейках
В Госдуме изучат действие закона о фейках и подготовят поправки в случае необходимости
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Комитет Госдумы
по информационной политике, информационным технологиям и связи проанализирует действие существующего законодательства о фейковой информации и подготовит необходимые поправки в случае необходимости, заявил председатель комитета Александр Хинштейн
.
"Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил нашему комитету еще раз детально проанализировать существующее законодательство и подготовить ответные предложения для того, чтобы борьба с фейкньюс носила максимально конкретный и содержательный характер", - сказал Хинштейн на круглом столе в Общественной палате РФ на тему распространения фейков в период пандемии коронавируса.
Парламентарий отметил, что комитет запросил статистику распространения недостоверной информации у профильных ведомств, чтобы проанализировать ее за период с 2020 по 2021 год и определить слабые стороны реализации данной нормы.
"Мы также обратились к правоприменителям для того, чтобы они представили свои предложения, и после того как ответы к концу года мы получим, призываю всех к обсуждению ситуации", - добавил он, обращаясь к общественникам.
"Может ли лучше работать закон о фейках, насколько сформирована существующая практика? Здесь есть над чем работать, что совершенствовать. Но новые нормы должны быть правильно погружены в соответствующее законодательство, практику. И очень важный вопрос правоприменения", - уточнил Хинштейн.