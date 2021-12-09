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Захарова оценила заявления Салливана об изменении международных отношений
Захарова оценила заявления Салливана об изменении международных отношений - РИА Новости, 09.12.2021
Захарова оценила заявления Салливана об изменении международных отношений
Заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что система международных отношений трансформируется, а их нынешняя... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T08:34
2021-12-09T08:34
в мире
сша
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
джейк салливан
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что система международных отношений трансформируется, а их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое, является честным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что впервые за много лет вещи названы своими словами.Захарова процитировала Салливана, который заявил, что "система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое". При этом он признал, что его страна активно пытается преобразовать установившийся миропорядок за счет формирования новых "альянсов, партнерств и институтов", призванных работать в интересах Вашингтона.Она добавила, что это "ровно то, о чем Москва говорит уже года три". "Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собираются единолично доминировать. Именно для этого США организуют массовку в виде "саммита демократий", участники которого будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима", - пояснила представитель МИД России."Саммит за демократию" начнется в четверг. США пригласили на него 110 стран, но Россию и Китай не позвали. Вашингтон настаивает, что мероприятие призвано не разделять, его цель в том, чтобы дружественные демократии вели своим примером и демонстрировали, что их политические системы работают во благо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что США проведением этого саммита пытаются приватизировать демократию и провести новые разделительные линии.
https://ria.ru/20211203/tsenzura-1761918799.html
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в мире, сша, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, джейк салливан
08:34 09.12.2021
 
Захарова оценила заявления Салливана об изменении международных отношений

Представитель МИД Захарова назвала слова Салливана об уходе от прежних отношений честными

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что система международных отношений трансформируется, а их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое, является честным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что впервые за много лет вещи названы своими словами.
Захарова процитировала Салливана, который заявил, что "система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое". При этом он признал, что его страна активно пытается преобразовать установившийся миропорядок за счет формирования новых "альянсов, партнерств и институтов", призванных работать в интересах Вашингтона.
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"Заявление Джейка Салливана можно оценивать по-разному, от "циничное" до "хладнокровное". В одном не откажешь - оно честное. Впервые за много лет вещи названы своими словами", - отметила Захарова в Telegram-канале.
Она добавила, что это "ровно то, о чем Москва говорит уже года три". "Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собираются единолично доминировать. Именно для этого США организуют массовку в виде "саммита демократий", участники которого будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима", - пояснила представитель МИД России.
"Саммит за демократию" начнется в четверг. США пригласили на него 110 стран, но Россию и Китай не позвали. Вашингтон настаивает, что мероприятие призвано не разделять, его цель в том, чтобы дружественные демократии вели своим примером и демонстрировали, что их политические системы работают во благо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что США проведением этого саммита пытаются приватизировать демократию и провести новые разделительные линии.
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