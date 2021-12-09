https://ria.ru/20211209/zakharova-1762866679.html

Захарова оценила заявления Салливана об изменении международных отношений

Захарова оценила заявления Салливана об изменении международных отношений - РИА Новости, 09.12.2021

Захарова оценила заявления Салливана об изменении международных отношений

Заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что система международных отношений трансформируется, а их нынешняя... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T08:34

2021-12-09T08:34

2021-12-09T08:34

в мире

сша

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

джейк салливан

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что система международных отношений трансформируется, а их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое, является честным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что впервые за много лет вещи названы своими словами.Захарова процитировала Салливана, который заявил, что "система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое". При этом он признал, что его страна активно пытается преобразовать установившийся миропорядок за счет формирования новых "альянсов, партнерств и институтов", призванных работать в интересах Вашингтона.Она добавила, что это "ровно то, о чем Москва говорит уже года три". "Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собираются единолично доминировать. Именно для этого США организуют массовку в виде "саммита демократий", участники которого будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима", - пояснила представитель МИД России."Саммит за демократию" начнется в четверг. США пригласили на него 110 стран, но Россию и Китай не позвали. Вашингтон настаивает, что мероприятие призвано не разделять, его цель в том, чтобы дружественные демократии вели своим примером и демонстрировали, что их политические системы работают во благо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что США проведением этого саммита пытаются приватизировать демократию и провести новые разделительные линии.

https://ria.ru/20211203/tsenzura-1761918799.html

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в мире, сша, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, джейк салливан