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В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник

В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник - РИА Новости, 09.12.2021

В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник

Экс-председатель думы Чукотки Александр Маслов задержан в Анадыре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T01:16

2021-12-09T01:16

2021-12-09T01:16

происшествия

анадырь

госдума рф

чукотский автономный округ

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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек – РИА Новости. Экс-председатель думы Чукотки Александр Маслов задержан в Анадыре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Задержан в Анадыре", - сказал собеседник.Он не уточнил статью, в рамках которой задержан экс-депутат. По словам источника, предварительно, это связано с тем, что тот незаконно выписывал себе премии.Маслов был председателем Думы Чукотского автономного округа шестого созыва от Западного трехмандатного избирательного округа № 2 с 18 сентября 2016 года.При этом в ноябре глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявлял, партия "Единая Россия" исключила бывшего председателя думы Чукотского автономного округа Александра Маслова, на которого заведено уголовное дело за незаконное выписывание премий общим размером почти 9 миллионов рублей. По словам Хинштейна, незаконные премии не единственное злоупотребление, в котором подозревается бывший спикер Чукотской думы, следствие проверяет и другие противоправные эпизоды.

https://ria.ru/20211118/korruptsiya-1759709581.html

анадырь

чукотский автономный округ

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происшествия, анадырь, госдума рф, чукотский автономный округ