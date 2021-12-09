https://ria.ru/20211209/yugra-1763015176.html

В Югре более 200 семей переедут из аварийного жилья в 2022 году

В Югре более 200 семей переедут из аварийного жилья в 2022 году - РИА Новости, 09.12.2021

В Югре более 200 семей переедут из аварийного жилья в 2022 году

Более 200 семей из Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа смогут переехать из аварийного жилья в 2022 году, на эти цели из бюджета заложено 64... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T19:21

2021-12-09T19:21

2021-12-09T19:21

ханты-мансийский автономный округ

общество

сургутский район

жилье

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Более 200 семей из Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа смогут переехать из аварийного жилья в 2022 году, на эти цели из бюджета заложено 64 миллионов рублей, сообщил глава района Андрей Трубецкой."Прямо сейчас (в ноябре и декабре) идет массовая закупка жилых помещений. Объявлено 202 аукциона на приобретение жилья в Барсово, Лянторе, Русскинской и Угуте. То есть минимум 202 семьи станут новоселами в 2022 году. На это заложено 640 миллионов рублей", - написал Трубецкой на своей странице в Instagram.По его словам, на долю Сургутского района приходится четверть аварийного жилого фонда всего округа. В 2020 году в Барсово, Солнечном и Лянторе было куплено 677 помещений на сумму 1,8 миллиарда рублей, часть этих квартир распределяли уже в текущем году. Также суммарно 142 миллиона рублей было выплачено в качестве выкупной стоимости тем семьям, которые отказались получать готовую квартиру, до конца года будет выплачено еще 9,5 миллиона рублей.Как добавил глава района, 64 многодетным семьям взамен земельного участка были предоставлены выплаты на общую сумму в 68 миллионов рублей. Еще 36 миллионов было потрачено на 15 квартир для детей-сирот. Как подчеркнул Трубецкой, в 2021 году впервые деньги на эти цели выделили не только окружные власти, но и администрация района.

https://ria.ru/20211203/yugra-1762031745.html

сургутский район

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общество, сургутский район, жилье