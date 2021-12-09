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Шмелева призвала защищать российские вузы от западных санкций
Шмелева призвала защищать российские вузы от западных санкций - РИА Новости, 09.12.2021
Шмелева призвала защищать российские вузы от западных санкций
Ряд российских вузов сегодня оказались жертвами иностранных санкций, что влияет на покупку оборудования, работу с иностранными коллегами и участие в... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:18
2021-12-09T12:09
технологии
единая россия
московский физико-технический институт
елена шмелева
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ряд российских вузов сегодня оказались жертвами иностранных санкций, что влияет на покупку оборудования, работу с иностранными коллегами и участие в международных проектах, сказала руководитель комиссии "Единой России" по образованию, глава "Сириуса" Елена Шмелева."Некоторые российские вузы сегодня, к сожалению, оказываются жертвами иностранных санкций. Это может влиять на возможность приобретения оборудования за рубежом, сотрудничества с иностранными учеными и участия в международных исследовательских проектах. Безусловно, российская наука, несмотря ни на какие санкции, должна и будет развиваться. Но с учетом попыток из-за рубежа сдержать развитие нашей страны значительно возрастает важность не просто импортозамещения в научной сфере, а ее опережающее развитие – создание таких условий, при которых иностранные ученые будут еще больше стремиться работать в России или вместе с нами", - сказала Шмелева, которую цитирует пресс-служба.По ее словам, требуется решить целый комплекс задач, среди которых стимулирование интереса к научной деятельности, и повышение конкурентоспособности российской науки, и меры социальной поддержки учёных. Кроме того, важно также развитие импортозамещающего научного приборостроения и повышение доступности оборудования и реагентов для учёных."Эту тему мы начали прорабатывать еще в ходе предвыборной кампании и считаем обязательным решать ее не только за счет бюджета, но и за счет привлечения частных инвесторов", - заключила Шмелева.Соединенные Штаты в конце ноября ввели экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института. Решение было принято, как сообщил минторг, в связи с тем, что институт "производит продукцию военного назначения для военного конечного пользователя". Московский физико-технический институт занимает ведущие позиции в мировых академических рейтингах в области физических наук, математики и компьютерных наук, и заказчиками фундаментальных исследований и прикладных разработок вуза являются многие коммерческие и государственные компании как в России, так и по всему миру.Также ранее Соединённые Штаты ввели экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института.
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технологии, единая россия, московский физико-технический институт, елена шмелева, россия
10:18 09.12.2021 (обновлено: 12:09 09.12.2021)
 
Шмелева призвала защищать российские вузы от западных санкций

Глава "Сириуса" Шмелева: необходимо повысить конкурентоспособность российской науки

© Фото : "Единая Россия"Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева
Руководитель образовательного центра Сириус Елена Шмелева - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : "Единая Россия"
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ряд российских вузов сегодня оказались жертвами иностранных санкций, что влияет на покупку оборудования, работу с иностранными коллегами и участие в международных проектах, сказала руководитель комиссии "Единой России" по образованию, глава "Сириуса" Елена Шмелева.
"Некоторые российские вузы сегодня, к сожалению, оказываются жертвами иностранных санкций. Это может влиять на возможность приобретения оборудования за рубежом, сотрудничества с иностранными учеными и участия в международных исследовательских проектах. Безусловно, российская наука, несмотря ни на какие санкции, должна и будет развиваться. Но с учетом попыток из-за рубежа сдержать развитие нашей страны значительно возрастает важность не просто импортозамещения в научной сфере, а ее опережающее развитие – создание таких условий, при которых иностранные ученые будут еще больше стремиться работать в России или вместе с нами", - сказала Шмелева, которую цитирует пресс-служба.
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По ее словам, требуется решить целый комплекс задач, среди которых стимулирование интереса к научной деятельности, и повышение конкурентоспособности российской науки, и меры социальной поддержки учёных. Кроме того, важно также развитие импортозамещающего научного приборостроения и повышение доступности оборудования и реагентов для учёных.
"Эту тему мы начали прорабатывать еще в ходе предвыборной кампании и считаем обязательным решать ее не только за счет бюджета, но и за счет привлечения частных инвесторов", - заключила Шмелева.
Соединенные Штаты в конце ноября ввели экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института. Решение было принято, как сообщил минторг, в связи с тем, что институт "производит продукцию военного назначения для военного конечного пользователя". Московский физико-технический институт занимает ведущие позиции в мировых академических рейтингах в области физических наук, математики и компьютерных наук, и заказчиками фундаментальных исследований и прикладных разработок вуза являются многие коммерческие и государственные компании как в России, так и по всему миру.
Также ранее Соединённые Штаты ввели экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института.
 
ТехнологииЕдиная РоссияМосковский физико-технический институтЕлена ШмелеваРоссия
 
 
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