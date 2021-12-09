https://ria.ru/20211209/vuzy-1762877333.html

Шмелева призвала защищать российские вузы от западных санкций

Шмелева призвала защищать российские вузы от западных санкций - РИА Новости, 09.12.2021

Шмелева призвала защищать российские вузы от западных санкций

Ряд российских вузов сегодня оказались жертвами иностранных санкций, что влияет на покупку оборудования, работу с иностранными коллегами и участие в... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:18

2021-12-09T10:18

2021-12-09T12:09

технологии

единая россия

московский физико-технический институт

елена шмелева

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ряд российских вузов сегодня оказались жертвами иностранных санкций, что влияет на покупку оборудования, работу с иностранными коллегами и участие в международных проектах, сказала руководитель комиссии "Единой России" по образованию, глава "Сириуса" Елена Шмелева."Некоторые российские вузы сегодня, к сожалению, оказываются жертвами иностранных санкций. Это может влиять на возможность приобретения оборудования за рубежом, сотрудничества с иностранными учеными и участия в международных исследовательских проектах. Безусловно, российская наука, несмотря ни на какие санкции, должна и будет развиваться. Но с учетом попыток из-за рубежа сдержать развитие нашей страны значительно возрастает важность не просто импортозамещения в научной сфере, а ее опережающее развитие – создание таких условий, при которых иностранные ученые будут еще больше стремиться работать в России или вместе с нами", - сказала Шмелева, которую цитирует пресс-служба.По ее словам, требуется решить целый комплекс задач, среди которых стимулирование интереса к научной деятельности, и повышение конкурентоспособности российской науки, и меры социальной поддержки учёных. Кроме того, важно также развитие импортозамещающего научного приборостроения и повышение доступности оборудования и реагентов для учёных."Эту тему мы начали прорабатывать еще в ходе предвыборной кампании и считаем обязательным решать ее не только за счет бюджета, но и за счет привлечения частных инвесторов", - заключила Шмелева.Соединенные Штаты в конце ноября ввели экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института. Решение было принято, как сообщил минторг, в связи с тем, что институт "производит продукцию военного назначения для военного конечного пользователя". Московский физико-технический институт занимает ведущие позиции в мировых академических рейтингах в области физических наук, математики и компьютерных наук, и заказчиками фундаментальных исследований и прикладных разработок вуза являются многие коммерческие и государственные компании как в России, так и по всему миру.Также ранее Соединённые Штаты ввели экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института.

https://ria.ru/20211125/mfti-1760655086.html

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технологии, единая россия, московский физико-технический институт, елена шмелева, россия