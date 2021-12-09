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Глава Генштаба рассказал о приоритетах в оснащении Сухопутных войск

Глава Генштаба рассказал о приоритетах в оснащении Сухопутных войск - РИА Новости, 09.12.2021

Глава Генштаба рассказал о приоритетах в оснащении Сухопутных войск

В оснащении Сухопутных войск РФ особое внимание уделяется поставкам современных средств управления, разведки, радиоэлектронной борьбы и огневого поражения,... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:02

2021-12-09T13:02

2021-12-09T13:02

безопасность

технологии

генеральный штаб вооруженных сил рф

валерий герасимов

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В оснащении Сухопутных войск РФ особое внимание уделяется поставкам современных средств управления, разведки, радиоэлектронной борьбы и огневого поражения, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для зарубежных военных атташе.По его словам, "перспективные образцы военной техники оснащаются комплексами вооружения повышенной огневой мощи, бортовое оборудование создается по принципу открытой архитектуры, обеспечивающей их дальнейшую модернизацию"."Вся создаваемая техника имеет возможность интеграции в единое информационное пространство Вооруженных сил", - отметил Герасимов.

https://ria.ru/20211209/rakety-1762914196.html

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безопасность, технологии, генеральный штаб вооруженных сил рф, валерий герасимов, вооруженные силы рф, россия