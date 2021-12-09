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Глава Генштаба рассказал о приоритетах в оснащении Сухопутных войск
Глава Генштаба рассказал о приоритетах в оснащении Сухопутных войск - РИА Новости, 09.12.2021
Глава Генштаба рассказал о приоритетах в оснащении Сухопутных войск
В оснащении Сухопутных войск РФ особое внимание уделяется поставкам современных средств управления, разведки, радиоэлектронной борьбы и огневого поражения,... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:02
2021-12-09T13:02
безопасность
технологии
генеральный штаб вооруженных сил рф
валерий герасимов
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В оснащении Сухопутных войск РФ особое внимание уделяется поставкам современных средств управления, разведки, радиоэлектронной борьбы и огневого поражения, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для зарубежных военных атташе.По его словам, "перспективные образцы военной техники оснащаются комплексами вооружения повышенной огневой мощи, бортовое оборудование создается по принципу открытой архитектуры, обеспечивающей их дальнейшую модернизацию"."Вся создаваемая техника имеет возможность интеграции в единое информационное пространство Вооруженных сил", - отметил Герасимов.
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безопасность, технологии, генеральный штаб вооруженных сил рф, валерий герасимов, вооруженные силы рф, россия
13:02 09.12.2021
 
Глава Генштаба рассказал о приоритетах в оснащении Сухопутных войск

Глава Генштаба Герасимов: ведутся работы по созданию новых образцов бронетанковой техники

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОтработка сопровождения гуманитарной помощи в рамках миротворческих учений стран ОДКБ "Нерушимое братство - 2021" на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане
Отработка сопровождения гуманитарной помощи в рамках миротворческих учений стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В оснащении Сухопутных войск РФ особое внимание уделяется поставкам современных средств управления, разведки, радиоэлектронной борьбы и огневого поражения, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для зарубежных военных атташе.
"Для повышения ударных возможностей, маневренности и автономности общевойсковых соединений ведутся работы по созданию принципиально новых образцов бронетанковой техники на унифицированных платформах "Армата", "Курганец" и "Бумеранг", - сказал Герасимов в четверг.
По его словам, "перспективные образцы военной техники оснащаются комплексами вооружения повышенной огневой мощи, бортовое оборудование создается по принципу открытой архитектуры, обеспечивающей их дальнейшую модернизацию".
"Вся создаваемая техника имеет возможность интеграции в единое информационное пространство Вооруженных сил", - отметил Герасимов.
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БезопасностьТехнологииГенеральный штаб Вооруженных сил РФВалерий ГерасимовВооруженные силы РФРоссия
 
 
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