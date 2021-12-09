https://ria.ru/20211209/vostok-2022-1762910043.html

Учение "Восток-2022" пройдет в сентябре

Учение "Восток-2022" пройдет в сентябре - РИА Новости, 09.12.2021

Учение "Восток-2022" пройдет в сентябре

Основным мероприятием подготовки Вооружённых сил РФ в 2022 году станет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", которое пройдёт в сентябре, сообщил РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:44

2021-12-09T12:44

2021-12-09T12:44

безопасность

белоруссия

валерий герасимов

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Основным мероприятием подготовки Вооружённых сил РФ в 2022 году станет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", которое пройдёт в сентябре, сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов."В следующем году основным мероприятием подготовки Вооружённых сил станет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", которое пройдёт в сентябре. На это учение планируется пригласить воинские контингенты иностранных государств", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.По его словам, важнейшим мероприятием подготовки в этом году стало совместное стратегическое учение вооружённых сил Белоруссии и России "Запад-2021", "в ходе которого был проработан вариант совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства"."Результаты учения показали высокий уровень подготовки штабов и войск, их способность успешно справляться с поставленными задачами по обеспечению военной безопасности наших стран", - сообщил Герасимов.Ранее Тихоокеанский флот сообщал, что уже начал подготовку к учению "Восток-2022".

https://ria.ru/20211112/ispytaniya-1758676478.html

https://ria.ru/20211108/ucheniya-1758050736.html

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безопасность, белоруссия, валерий герасимов, россия