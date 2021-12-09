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Учение "Восток-2022" пройдет в сентябре
Учение "Восток-2022" пройдет в сентябре - РИА Новости, 09.12.2021
Учение "Восток-2022" пройдет в сентябре
Основным мероприятием подготовки Вооружённых сил РФ в 2022 году станет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", которое пройдёт в сентябре, сообщил РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:44
2021-12-09T12:44
безопасность
белоруссия
валерий герасимов
россия
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Основным мероприятием подготовки Вооружённых сил РФ в 2022 году станет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", которое пройдёт в сентябре, сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов."В следующем году основным мероприятием подготовки Вооружённых сил станет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", которое пройдёт в сентябре. На это учение планируется пригласить воинские контингенты иностранных государств", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.По его словам, важнейшим мероприятием подготовки в этом году стало совместное стратегическое учение вооружённых сил Белоруссии и России "Запад-2021", "в ходе которого был проработан вариант совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства"."Результаты учения показали высокий уровень подготовки штабов и войск, их способность успешно справляться с поставленными задачами по обеспечению военной безопасности наших стран", - сообщил Герасимов.Ранее Тихоокеанский флот сообщал, что уже начал подготовку к учению "Восток-2022".
https://ria.ru/20211112/ispytaniya-1758676478.html
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безопасность, белоруссия, валерий герасимов, россия
12:44 09.12.2021
 
Учение "Восток-2022" пройдет в сентябре

Стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022" пройдет в сентябре

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВертолеты Ка-52 во время учений Тихоокеанского флота
Вертолеты Ка-52 во время учений Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Основным мероприятием подготовки Вооружённых сил РФ в 2022 году станет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", которое пройдёт в сентябре, сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.
"В следующем году основным мероприятием подготовки Вооружённых сил станет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", которое пройдёт в сентябре. На это учение планируется пригласить воинские контингенты иностранных государств", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Корвет Совершенный, фрегат Маршал Шапошников, большой противолодочный корабль (БПК) Адмирал Пантелеев, гвардейский ракетный крейсер Варяг и корабль измерительного комплекса (КИК) Маршал Крылов - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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По его словам, важнейшим мероприятием подготовки в этом году стало совместное стратегическое учение вооружённых сил Белоруссии и России "Запад-2021", "в ходе которого был проработан вариант совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства".
"Результаты учения показали высокий уровень подготовки штабов и войск, их способность успешно справляться с поставленными задачами по обеспечению военной безопасности наших стран", - сообщил Герасимов.
Ранее Тихоокеанский флот сообщал, что уже начал подготовку к учению "Восток-2022".
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БезопасностьБелоруссияВалерий ГерасимовРоссия
 
 
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