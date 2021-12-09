https://ria.ru/20211209/vinogradov-1763008241.html

Умер звукорежиссер "Машины времени" Владимир Виноградов

Умер звукорежиссер "Машины времени" Владимир Виноградов - РИА Новости, 09.12.2021

Умер звукорежиссер "Машины времени" Владимир Виноградов

Умер звукорежиссер Владимир Виноградов, сообщается на сайте ВГИКа. Он ушел из жизни 7 декабря в возрасте 79-ти лет. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T19:15

2021-12-09T19:15

2021-12-09T19:15

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Умер звукорежиссер Владимир Виноградов, сообщается на сайте ВГИКа. Он ушел из жизни 7 декабря в возрасте 79-ти лет.Его работы в кино и телевидении неоднократно были отмечены международными и отечественными наградами. Среди них фильмы "Курьер", "Иди и смотри", "Комиссар" "Убить дракона" и другие. Виноградов был номинантом и лауреатом премии "Ника", а также он удостаивался премии "ТЭФИ". Всего в его послужном списке более 400 картин. Кроме того, он работал над музыкой в постановке "Норд-Ост", музыкально-цирковом ревю "Свадьба соек" и "Возвращение Жар-Птицы".Виноградов участвовал в записи альбомов отечественных исполнителей, например, сотрудничал с группами "Автограф" и "Машина времени". Андрей Макаревич рассказывал, что в песне "Разговор в поезде" использовали "живой" свист Виноградова.

https://ria.ru/20211201/gradskiy-1761671515.html

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знаменитости, владимир виноградов, машина времени, шоу-бизнес