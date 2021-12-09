https://ria.ru/20211209/vaktsinatsiya-1763037006.html
Шольц сообщил об активизации кампании по вакцинации в Германии
Шольц сообщил об активизации кампании по вакцинации в Германии - РИА Новости, 09.12.2021
Шольц сообщил об активизации кампании по вакцинации в Германии
Меры для активизации кампании по вакцинации в ФРГ будут запущены на следующей неделе, профильный штаб уже начал работу, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T22:24
2021-12-09T22:24
2021-12-09T22:24
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
германия
олаф шольц
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762731390_0:0:2084:1173_1920x0_80_0_0_0c94d4ed8ef8bdabae366e1ad6cce46a.jpg
БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Меры для активизации кампании по вакцинации в ФРГ будут запущены на следующей неделе, профильный штаб уже начал работу, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.По словам канцлера, речь идет прежде всего об активизации кампании по первичной и бустерной вакцинации. Работа будет вестись в тесной кооперации с минздравом ФРГ, необходимо определить "какие вакцины, когда и к какому сроку" понадобятся, сказал Шольц.Ситуация будет постоянно контролироваться, власти намерены быстро корректировать свой курс в борьбе с пандемией. Для этого также со следующей недели будет собран экспертный совет, задачей которого станет предоставление "согласованных рекомендаций" для политиков."Еще одной темой обсуждения стало, как нам эффективнее действовать против разжигания ненависти в сети... Есть пожелание еще раз совместно посмотреть, как обеспечить точно, чтобы... ни одна сеть не осталась без наблюдения", - добавил Шольц, касаясь тем совещания.
https://ria.ru/20211209/pomosch-1763024363.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762731390_143:0:2084:1456_1920x0_80_0_0_ab0588b7162bc274c10a51dea2866935.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вакцинация, германия, олаф шольц, коронавирус covid-19
Шольц сообщил об активизации кампании по вакцинации в Германии
Канцлер Германии Шольц сообщил об активизации кампании по вакцинации со следующей недели
БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости.
Меры для активизации кампании по вакцинации в ФРГ будут запущены на следующей неделе, профильный штаб уже начал работу, заявил канцлер Германии Олаф Шольц
.
"Принято решение активировать все, что мы запланировали, на следующей неделе. Кризисный штаб уже активен... ведет интенсивную работу со всеми, кто несет ответственность", - сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине по итогам совещания с регионами по ситуации с пандемией коронавируса.
По словам канцлера, речь идет прежде всего об активизации кампании по первичной и бустерной вакцинации. Работа будет вестись в тесной кооперации с минздравом ФРГ, необходимо определить "какие вакцины, когда и к какому сроку" понадобятся, сказал Шольц.
Ситуация будет постоянно контролироваться, власти намерены быстро корректировать свой курс в борьбе с пандемией. Для этого также со следующей недели будет собран экспертный совет, задачей которого станет предоставление "согласованных рекомендаций" для политиков.
"Еще одной темой обсуждения стало, как нам эффективнее действовать против разжигания ненависти в сети... Есть пожелание еще раз совместно посмотреть, как обеспечить точно, чтобы... ни одна сеть не осталась без наблюдения", - добавил Шольц, касаясь тем совещания.