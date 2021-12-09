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Шольц сообщил об активизации кампании по вакцинации в Германии
Шольц сообщил об активизации кампании по вакцинации в Германии - РИА Новости, 09.12.2021
Шольц сообщил об активизации кампании по вакцинации в Германии
Меры для активизации кампании по вакцинации в ФРГ будут запущены на следующей неделе, профильный штаб уже начал работу, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T22:24
2021-12-09T22:24
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
германия
олаф шольц
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Меры для активизации кампании по вакцинации в ФРГ будут запущены на следующей неделе, профильный штаб уже начал работу, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.По словам канцлера, речь идет прежде всего об активизации кампании по первичной и бустерной вакцинации. Работа будет вестись в тесной кооперации с минздравом ФРГ, необходимо определить "какие вакцины, когда и к какому сроку" понадобятся, сказал Шольц.Ситуация будет постоянно контролироваться, власти намерены быстро корректировать свой курс в борьбе с пандемией. Для этого также со следующей недели будет собран экспертный совет, задачей которого станет предоставление "согласованных рекомендаций" для политиков."Еще одной темой обсуждения стало, как нам эффективнее действовать против разжигания ненависти в сети... Есть пожелание еще раз совместно посмотреть, как обеспечить точно, чтобы... ни одна сеть не осталась без наблюдения", - добавил Шольц, касаясь тем совещания.
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в мире, вакцинация, германия, олаф шольц, коронавирус covid-19
22:24 09.12.2021
 
Шольц сообщил об активизации кампании по вакцинации в Германии

Канцлер Германии Шольц сообщил об активизации кампании по вакцинации со следующей недели

© REUTERS / Christian MangНовый канцлер Германии Олаф Шольц после заседания Бундестага в Берлине
Новый канцлер Германии Олаф Шольц после заседания Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Christian Mang
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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Меры для активизации кампании по вакцинации в ФРГ будут запущены на следующей неделе, профильный штаб уже начал работу, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Принято решение активировать все, что мы запланировали, на следующей неделе. Кризисный штаб уже активен... ведет интенсивную работу со всеми, кто несет ответственность", - сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине по итогам совещания с регионами по ситуации с пандемией коронавируса.
По словам канцлера, речь идет прежде всего об активизации кампании по первичной и бустерной вакцинации. Работа будет вестись в тесной кооперации с минздравом ФРГ, необходимо определить "какие вакцины, когда и к какому сроку" понадобятся, сказал Шольц.
Ситуация будет постоянно контролироваться, власти намерены быстро корректировать свой курс в борьбе с пандемией. Для этого также со следующей недели будет собран экспертный совет, задачей которого станет предоставление "согласованных рекомендаций" для политиков.
"Еще одной темой обсуждения стало, как нам эффективнее действовать против разжигания ненависти в сети... Есть пожелание еще раз совместно посмотреть, как обеспечить точно, чтобы... ни одна сеть не осталась без наблюдения", - добавил Шольц, касаясь тем совещания.
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