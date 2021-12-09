https://ria.ru/20211209/vaktsinatsiya-1763037006.html

Шольц сообщил об активизации кампании по вакцинации в Германии

Шольц сообщил об активизации кампании по вакцинации в Германии - РИА Новости, 09.12.2021

Шольц сообщил об активизации кампании по вакцинации в Германии

Меры для активизации кампании по вакцинации в ФРГ будут запущены на следующей неделе, профильный штаб уже начал работу, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T22:24

2021-12-09T22:24

2021-12-09T22:24

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

германия

олаф шольц

коронавирус covid-19

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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Меры для активизации кампании по вакцинации в ФРГ будут запущены на следующей неделе, профильный штаб уже начал работу, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.По словам канцлера, речь идет прежде всего об активизации кампании по первичной и бустерной вакцинации. Работа будет вестись в тесной кооперации с минздравом ФРГ, необходимо определить "какие вакцины, когда и к какому сроку" понадобятся, сказал Шольц.Ситуация будет постоянно контролироваться, власти намерены быстро корректировать свой курс в борьбе с пандемией. Для этого также со следующей недели будет собран экспертный совет, задачей которого станет предоставление "согласованных рекомендаций" для политиков."Еще одной темой обсуждения стало, как нам эффективнее действовать против разжигания ненависти в сети... Есть пожелание еще раз совместно посмотреть, как обеспечить точно, чтобы... ни одна сеть не осталась без наблюдения", - добавил Шольц, касаясь тем совещания.

https://ria.ru/20211209/pomosch-1763024363.html

германия

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в мире, вакцинация, германия, олаф шольц, коронавирус covid-19