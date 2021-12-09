https://ria.ru/20211209/vaktsinatsiya-1762968602.html

В Татарстане около 72% взрослого населения привилось от COVID-19

В Татарстане около 72% взрослого населения привилось от COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2021

В Татарстане около 72% взрослого населения привилось от COVID-19

Коллективный иммунитет в Татарстане достиг почти 72%, для достижения 80% охвата взрослого населения республики осталось привить около 300 тысяч человек,... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:19

2021-12-09T16:19

2021-12-09T16:19

республика татарстан

общество

республика татарстан (татарстан)

единая россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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КАЗАНЬ, 9 дек – РИА Новости. Коллективный иммунитет в Татарстане достиг почти 72%, для достижения 80% охвата взрослого населения республики осталось привить около 300 тысяч человек, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина."Основным профилактическим эффективным мероприятием является вакцинация. Мы близимся к завершению 80% охвата взрослого населения нашей республики. На сегодня мы привили почти 72% взрослого населения, и нам остается привить около 300 тысяч наших жителей", - сказала Патяшина в ходе прямого эфира в Instagram региональной общественной приемной "Единой России".При этом глава управления Роспотребнадзора отметила по-прежнему низкий темп вакцинации среди лиц старше 60 лет. В данной категории, по ее информации, уровень вакцинации составляет около 60%, а количество заболевших и доля летальных исходов в три раза выше, чем среди остальных жителей республики.В целом в ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Татарстане, по словам Патяшиной, наметилась тенденция к стабилизации."Мы наблюдали рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в течение последних двух месяцев – октябрь и ноябрь… На сегодня за последние две недели мы имеем очень хрупкую тенденцию к тому, что заболеваемость начала стабилизироваться и число заболевших стало уменьшаться", - сказала она. Так, если максимальный недельный темп прироста заболеваемости в последние месяцы составлял 38%, то за последние две недели темп прироста снизился: минус 5% и минус 8% соответственно.По данным оперативного штаба, в Татарстане в настоящее время вакцинированы 2 165 389 человек, из них второй компонент вакцины получили 1 854 987человек. Всего на 5 декабря в республике зарегистрировано 40 044 случая COVID-19, выздоровели за весь период 33 329 человек. В республике подтверждено 1318 летальных случаев.

https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762874169.html

https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762868280.html

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общество, республика татарстан (татарстан), единая россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии