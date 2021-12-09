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Республика Татарстан
https://ria.ru/20211209/vaktsinatsiya-1762968602.html
В Татарстане около 72% взрослого населения привилось от COVID-19
В Татарстане около 72% взрослого населения привилось от COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2021
В Татарстане около 72% взрослого населения привилось от COVID-19
Коллективный иммунитет в Татарстане достиг почти 72%, для достижения 80% охвата взрослого населения республики осталось привить около 300 тысяч человек,... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:19
2021-12-09T16:19
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
единая россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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КАЗАНЬ, 9 дек – РИА Новости. Коллективный иммунитет в Татарстане достиг почти 72%, для достижения 80% охвата взрослого населения республики осталось привить около 300 тысяч человек, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина."Основным профилактическим эффективным мероприятием является вакцинация. Мы близимся к завершению 80% охвата взрослого населения нашей республики. На сегодня мы привили почти 72% взрослого населения, и нам остается привить около 300 тысяч наших жителей", - сказала Патяшина в ходе прямого эфира в Instagram региональной общественной приемной "Единой России".При этом глава управления Роспотребнадзора отметила по-прежнему низкий темп вакцинации среди лиц старше 60 лет. В данной категории, по ее информации, уровень вакцинации составляет около 60%, а количество заболевших и доля летальных исходов в три раза выше, чем среди остальных жителей республики.В целом в ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Татарстане, по словам Патяшиной, наметилась тенденция к стабилизации."Мы наблюдали рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в течение последних двух месяцев – октябрь и ноябрь… На сегодня за последние две недели мы имеем очень хрупкую тенденцию к тому, что заболеваемость начала стабилизироваться и число заболевших стало уменьшаться", - сказала она. Так, если максимальный недельный темп прироста заболеваемости в последние месяцы составлял 38%, то за последние две недели темп прироста снизился: минус 5% и минус 8% соответственно.По данным оперативного штаба, в Татарстане в настоящее время вакцинированы 2 165 389 человек, из них второй компонент вакцины получили 1 854 987человек. Всего на 5 декабря в республике зарегистрировано 40 044 случая COVID-19, выздоровели за весь период 33 329 человек. В республике подтверждено 1318 летальных случаев.
https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762874169.html
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общество, республика татарстан (татарстан), единая россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:19 09.12.2021
 
В Татарстане около 72% взрослого населения привилось от COVID-19

Роспотребнадзор: около 72% взрослого населения привилось от COVID-19 в Татарстане

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра "МЕГА" в Казани
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра МЕГА в Казани - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 9 дек – РИА Новости. Коллективный иммунитет в Татарстане достиг почти 72%, для достижения 80% охвата взрослого населения республики осталось привить около 300 тысяч человек, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.
"Основным профилактическим эффективным мероприятием является вакцинация. Мы близимся к завершению 80% охвата взрослого населения нашей республики. На сегодня мы привили почти 72% взрослого населения, и нам остается привить около 300 тысяч наших жителей", - сказала Патяшина в ходе прямого эфира в Instagram региональной общественной приемной "Единой России".
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При этом глава управления Роспотребнадзора отметила по-прежнему низкий темп вакцинации среди лиц старше 60 лет. В данной категории, по ее информации, уровень вакцинации составляет около 60%, а количество заболевших и доля летальных исходов в три раза выше, чем среди остальных жителей республики.
В целом в ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Татарстане, по словам Патяшиной, наметилась тенденция к стабилизации.
"Мы наблюдали рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в течение последних двух месяцев – октябрь и ноябрь… На сегодня за последние две недели мы имеем очень хрупкую тенденцию к тому, что заболеваемость начала стабилизироваться и число заболевших стало уменьшаться", - сказала она. Так, если максимальный недельный темп прироста заболеваемости в последние месяцы составлял 38%, то за последние две недели темп прироста снизился: минус 5% и минус 8% соответственно.
По данным оперативного штаба, в Татарстане в настоящее время вакцинированы 2 165 389 человек, из них второй компонент вакцины получили 1 854 987человек. Всего на 5 декабря в республике зарегистрировано 40 044 случая COVID-19, выздоровели за весь период 33 329 человек. В республике подтверждено 1318 летальных случаев.
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