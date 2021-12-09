https://ria.ru/20211209/vaktsinatsiya-1762968498.html

Путин призвал сделать процедуру получения сертификата о вакцинации понятной

Путин призвал сделать процедуру получения сертификата о вакцинации понятной - РИА Новости, 09.12.2021

Путин призвал сделать процедуру получения сертификата о вакцинации понятной

Сертификаты о вакцинации являются всего лишь средством подтверждения прививки, по пути их введения идут все страны, но процедура получения такого сертификата... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:19

2021-12-09T16:19

2021-12-09T16:32

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сертификаты о вакцинации являются всего лишь средством подтверждения прививки, по пути их введения идут все страны, но процедура получения такого сертификата должна быть предельно прозрачной и понятной, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека."Что касается сертификатов о вакцинации, они являются, как известно, всего лишь средством подтверждения прививки. И по этому пути, мы с вами это тоже хорошо знаем, идут практически все страны, все страны без исключения, которые имеют возможность прививать своих граждан. Но здесь, конечно, мы должны действовать очень аккуратно, взвешенно, понимать, что происходит. Вся процедура должна быть предельно понятной, и прозрачной и не создавать дополнительных проблем для людей", - сказал Путин.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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