https://ria.ru/20211209/vaktsinatsiya-1762968498.html
Путин призвал сделать процедуру получения сертификата о вакцинации понятной
Путин призвал сделать процедуру получения сертификата о вакцинации понятной - РИА Новости, 09.12.2021
Путин призвал сделать процедуру получения сертификата о вакцинации понятной
Сертификаты о вакцинации являются всего лишь средством подтверждения прививки, по пути их введения идут все страны, но процедура получения такого сертификата... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:19
2021-12-09T16:19
2021-12-09T16:32
распространение коронавируса
общество
владимир путин
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740406957_0:119:2930:1767_1920x0_80_0_0_4bd7fe3f008c047e9812d4bfefbc04d2.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сертификаты о вакцинации являются всего лишь средством подтверждения прививки, по пути их введения идут все страны, но процедура получения такого сертификата должна быть предельно прозрачной и понятной, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека."Что касается сертификатов о вакцинации, они являются, как известно, всего лишь средством подтверждения прививки. И по этому пути, мы с вами это тоже хорошо знаем, идут практически все страны, все страны без исключения, которые имеют возможность прививать своих граждан. Но здесь, конечно, мы должны действовать очень аккуратно, взвешенно, понимать, что происходит. Вся процедура должна быть предельно понятной, и прозрачной и не создавать дополнительных проблем для людей", - сказал Путин.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740406957_183:46:2852:2048_1920x0_80_0_0_03532e440b5636dbf143350c4149f0f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:19 09.12.2021 (обновлено: 16:32 09.12.2021)
Путин призвал сделать процедуру получения сертификата о вакцинации понятной
Президент Путин призвал сделать процедуру получения сертификата о вакцинации понятной