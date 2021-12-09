https://ria.ru/20211209/vaktsinatsiya-1762926589.html

В Италии известный антиваксер, перенесший COVID-19, выступил за вакцинацию

В Италии известный антиваксер, перенесший COVID-19, выступил за вакцинацию - РИА Новости, 09.12.2021

В Италии известный антиваксер, перенесший COVID-19, выступил за вакцинацию

Можно долго спорить о причинах возникновения и распространения COVID-19 в мире, но сейчас только прививка способна спасти людей от этого заболевания, заявил РИА РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:41

2021-12-09T13:41

2021-12-09T15:01

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

италия

венето

коронавирус covid-19

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РИМ, 9 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Можно долго спорить о причинах возникновения и распространения COVID-19 в мире, но сейчас только прививка способна спасти людей от этого заболевания, заявил РИА Новости Лоренцо Дамиано, который еще недавно был одним из самых известных противников вакцинации в североитальянской области Венето."Вакцинируйтесь, вакцинируйтесь скорее! Не беспокойтесь, потому что потом в дело вмешается бог, который все расставит по своим местам. Но сегодня вас может спасти именно эта вакцина!" — вот послание, которое я несу сейчас людям. Я делаю это после того, что мне пришлось пережить в последние недели. Я ничего не придумываю. Есть моя история болезни, которая говорит сама за себя", — подчеркнул собеседник агентства.В ноябре 56-летний Дамиано заразился коронавирусом, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Его жена, которая ранее вакцинировалась, одновременно с ним перенесла инфекцию, но дома и в легкой форме.Дамиано отметил, что ему принять правильное решение помешала "горячая голова", из-за чего он оказался в отделении субинтенсивной терапии с обширным воспалением легких."Первая неделя там была очень тяжелой. Иногда мне казалось, что это уже мой последний вздох, и мысленно я обращался к Иисусу Христу", — поделился бывший антиваксер.По его собственным словам, он — не религиозный человек и прошел непростой путь к богу."Я считаю врачей людьми бога. И наука тоже находится в руках божьих", — заявил Дамиано.Мужчина выписался из больницы только в начале декабря. Во время разговора порой он все еще сильно кашлял, было видно, что дышать ему пока не совсем просто.Когда наиболее тяжелая часть его пребывания в больнице закончилась, ему захотелось обратиться к людям и попросить прощения, в том числе и у папы Римского Франциска, потому что прежде он весьма резко критиковал католическую церковь за многие решения, принятые в период пандемии.На вопрос, будет ли он сам теперь вакцинироваться, Дамиано ответил не задумываясь.Дамиано признался, что перенесенные им испытания серьезно изменили его сердце и мысли."Не пожелал бы никому того, что мне пришлось пережить в больнице. Со мной это случилось. Постепенно моя жизнь придет в норму. Но надо иметь мужество сказать правду", — резюмировал он.Будучи ранее активным антипрививочником, Дамиано видел в появлении коронавируса заговор неких могущественных сил, и критиковал введение ограничительных мер и вакцинацию. Во время беседы с РИА Новости мужчина признался, что по-прежнему испытывает серьезные сомнения относительно официальной версии возникновения COVID-19, но его отношение к вакцинации теперь кардинально изменилось.Осенью власти Италии поставили задачу привить от коронавируса 90% населения страны. Согласно официальным данным, в четверг число распределенных в стране доз превысило сто миллионов. Сейчас на Апеннинах полностью завершили курс вакцинации более 45,8 миллиона граждан, то есть 84,86% населения старше 12 лет. По данным губернатора Венето Луки Дзайа, 83% пациентов отделений интенсивной терапии в области составляют невакцинированные граждане.

https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761199662.html

https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html

италия

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"Это недопустимое явление" – врачи о позиции противников вакцинации от COVID-19 Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе. 2021-12-09T13:41 true PT1M22S

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в мире, вакцинация, италия, венето, коронавирус covid-19