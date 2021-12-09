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Саратовского врача заподозрили в подделке сертификатов о вакцинации
Саратовского врача заподозрили в подделке сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 09.12.2021
Саратовского врача заподозрили в подделке сертификатов о вакцинации
Следователи возбудили уголовное дело в отношении терапевта поликлиники в Саратове, подозреваемой в выдаче за взятки поддельных сертификатов о прививках от... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:14
2021-12-09T13:14
2021-12-09T13:14
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САРАТОВ, 9 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении терапевта поликлиники в Саратове, подозреваемой в выдаче за взятки поддельных сертификатов о прививках от коронавируса, сообщает СК РФ."Следственными органами СУСК России по Саратовской области в отношении врача одной из поликлиник Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия", - говорится в сообщении. Фигурантке грозит до 8 лет заключения.По данным следствия, с января по июль 2021 года врач-терапевт поликлиники в Саратове получила взятки на общую сумму 120 тысяч рублей за выдачу сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 с внесением информации о постановке прививки в Единую информационную систему здравоохранения без фактического вакцинирования. Противоправную деятельность медика выявили сотрудники УМВД по Саратову.
https://ria.ru/20211026/poddelka-1756325193.html
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происшествия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Саратовского врача заподозрили в подделке сертификатов о вакцинации
Врача поликлиники в Саратове заподозрили во взятках за подделку сертификатов о вакцинации