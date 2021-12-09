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В МИД назвали "вакцинный национализм" недопустимым
В МИД назвали "вакцинный национализм" недопустимым - РИА Новости, 09.12.2021
В МИД назвали "вакцинный национализм" недопустимым
Россия считает "вакцинный национализм", к которому прибегает ряд стран, недопустимым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:11
2021-12-09T16:11
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
мария захарова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия считает "вакцинный национализм", к которому прибегает ряд стран, недопустимым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В начале декабря президент РФ Владимир Путин говорил, что термин "вакцинный национализм" уже стал в ходу в мировой практике, но, не наладив сотрудничество, не получится бороться с ни пандемией, ни с изменением климата. Путин отмечал, что этот термин отражает реальное положение дел не только на коммерческом рынке вакцин, но и в вопросах содействия нуждающимся странам."Эти же страны (из числа "развитых демократий" - ред.) активно прибегают к принципу дискриминации. Напомню, он запрещен в международном праве. Они проводят свою политику вакцинного национализма. Это ведет к нарушению самого главного права человека - права на жизнь", - сказала Захарова во время брифинга. По ее словам, Россия всегда выступала против таких подходов и указывала на недопустимость применения политики двойных стандартов.
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в мире, здоровье - общество, мария захарова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:11 09.12.2021
 
В МИД назвали "вакцинный национализм" недопустимым

Представитель МИД Захарова: Россия считает "вакцинный национализм" недопустимым

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия считает "вакцинный национализм", к которому прибегает ряд стран, недопустимым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В начале декабря президент РФ Владимир Путин говорил, что термин "вакцинный национализм" уже стал в ходу в мировой практике, но, не наладив сотрудничество, не получится бороться с ни пандемией, ни с изменением климата. Путин отмечал, что этот термин отражает реальное положение дел не только на коммерческом рынке вакцин, но и в вопросах содействия нуждающимся странам.
"Эти же страны (из числа "развитых демократий" - ред.) активно прибегают к принципу дискриминации. Напомню, он запрещен в международном праве. Они проводят свою политику вакцинного национализма. Это ведет к нарушению самого главного права человека - права на жизнь", - сказала Захарова во время брифинга. По ее словам, Россия всегда выступала против таких подходов и указывала на недопустимость применения политики двойных стандартов.
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Распространение коронавирусаВ миреЗдоровье - ОбществоМария ЗахароваРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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