https://ria.ru/20211209/vaktsina-1762965564.html

В МИД назвали "вакцинный национализм" недопустимым

В МИД назвали "вакцинный национализм" недопустимым - РИА Новости, 09.12.2021

В МИД назвали "вакцинный национализм" недопустимым

Россия считает "вакцинный национализм", к которому прибегает ряд стран, недопустимым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:11

2021-12-09T16:11

2021-12-09T16:11

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия считает "вакцинный национализм", к которому прибегает ряд стран, недопустимым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В начале декабря президент РФ Владимир Путин говорил, что термин "вакцинный национализм" уже стал в ходу в мировой практике, но, не наладив сотрудничество, не получится бороться с ни пандемией, ни с изменением климата. Путин отмечал, что этот термин отражает реальное положение дел не только на коммерческом рынке вакцин, но и в вопросах содействия нуждающимся странам."Эти же страны (из числа "развитых демократий" - ред.) активно прибегают к принципу дискриминации. Напомню, он запрещен в международном праве. Они проводят свою политику вакцинного национализма. Это ведет к нарушению самого главного права человека - права на жизнь", - сказала Захарова во время брифинга. По ее словам, Россия всегда выступала против таких подходов и указывала на недопустимость применения политики двойных стандартов.

https://ria.ru/20210125/vaktsiny-1594550998.html

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