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Глава РФПИ оценил эффективность "Спутника V"
Глава РФПИ оценил эффективность "Спутника V" - РИА Новости, 09.12.2021
Глава РФПИ оценил эффективность "Спутника V"
Российская вакцина "Спутник V" является наиболее эффективной и безопасной вакциной в мире. С таким заявлением в интервью газете "Известия" выступил глава... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T03:18
2021-12-09T03:18
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" является наиболее эффективной и безопасной вакциной в мире. С таким заявлением в интервью газете "Известия" выступил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Глава РФПИ привел данные исследования вакцин от COVID-19 в Венгрии, в ходе которого выяснилось, что "Спутник V" защищает от смерти при коронавирусе на 98%. При этом российский препарат сохраняет эффективность значительно дольше в сравнении с другими вакцинами. Еще одним преимуществом является малое количество побочных эффектов, указал Дмитриев.Комбинирование различных вакцин позволит бороться с мутациями коронавируса, в том числе с новым штаммом "омикрон", подчеркнул глава РФПИ."Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, – широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах.Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду и с которыми человечество сталкивалось на протяжении тысячелетий.В вакцине "Спутник V" впервые среди вакцин против коронавируса был применен подход гетерогенного бустирования, в основе которого лежит применение двух разных векторов для двух уколов в процессе вакцинации. Такой подход формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" – облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата.
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российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
03:18 09.12.2021
 
Глава РФПИ оценил эффективность "Спутника V"

Глава РФПИ Дмитриев назвал вакцину "Спутник V" самой эффективной и безопасной в мире

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" является наиболее эффективной и безопасной вакциной в мире. С таким заявлением в интервью газете "Известия" выступил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Самые последние данные показывают, что это (Спутник V – Прим. ред.) самая лучшая, самая эффективная и безопасная вакцина в мире", - приводит издание слова Дмитриева.
Глава РФПИ привел данные исследования вакцин от COVID-19 в Венгрии, в ходе которого выяснилось, что "Спутник V" защищает от смерти при коронавирусе на 98%. При этом российский препарат сохраняет эффективность значительно дольше в сравнении с другими вакцинами. Еще одним преимуществом является малое количество побочных эффектов, указал Дмитриев.
Комбинирование различных вакцин позволит бороться с мутациями коронавируса, в том числе с новым штаммом "омикрон", подчеркнул глава РФПИ.
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"Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, – широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах.
Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду и с которыми человечество сталкивалось на протяжении тысячелетий.
В вакцине "Спутник V" впервые среди вакцин против коронавируса был применен подход гетерогенного бустирования, в основе которого лежит применение двух разных векторов для двух уколов в процессе вакцинации. Такой подход формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" – облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата.
 
Российский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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