https://ria.ru/20211209/vaktsina-1762859735.html

Глава РФПИ оценил эффективность "Спутника V"

Глава РФПИ оценил эффективность "Спутника V" - РИА Новости, 09.12.2021

Глава РФПИ оценил эффективность "Спутника V"

Российская вакцина "Спутник V" является наиболее эффективной и безопасной вакциной в мире. С таким заявлением в интервью газете "Известия" выступил глава... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T03:18

2021-12-09T03:18

2021-12-09T03:18

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" является наиболее эффективной и безопасной вакциной в мире. С таким заявлением в интервью газете "Известия" выступил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Глава РФПИ привел данные исследования вакцин от COVID-19 в Венгрии, в ходе которого выяснилось, что "Спутник V" защищает от смерти при коронавирусе на 98%. При этом российский препарат сохраняет эффективность значительно дольше в сравнении с другими вакцинами. Еще одним преимуществом является малое количество побочных эффектов, указал Дмитриев.Комбинирование различных вакцин позволит бороться с мутациями коронавируса, в том числе с новым штаммом "омикрон", подчеркнул глава РФПИ."Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, – широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах.Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду и с которыми человечество сталкивалось на протяжении тысячелетий.В вакцине "Спутник V" впервые среди вакцин против коронавируса был применен подход гетерогенного бустирования, в основе которого лежит применение двух разных векторов для двух уколов в процессе вакцинации. Такой подход формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" – облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата.

https://ria.ru/20211207/sputnik_v-1762609620.html

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российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"